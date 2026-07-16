Expectación con los conciertos de San Mateo: uno de los grandes reclamos del programa agota entradas para su actuación en Oviedo

Primer concierto en colgar el cartel de "no hay billetes" de las fiestas de San Mateo. La promotora de la actuación, Bring The Noise, hizo público a través de un post en su perfil social que el artista ya ha vendido todas las localidades para su cita en el aparcamiento del Carlos Tartiere, donde tocará ante 10.000 espectadores y configurando un hito que se integra en una programación diseñada para "convertir a todo Oviedo en un escenario". El evento, que se celebrará en pleno corazón de las fiestas patronales, supone uno de los platos fuertes de una oferta musical que arrancará oficialmente el 10 de septiembre con el folk-rock de "Celtas Cortos" en la calle Uría.

El músico madrileño Leiva ha logrado así completar a más de dos meses vista el aforo para su actuación del próximo 19 de septiembre en el recinto de La Ería, convirtiéndose en el primer gran lleno técnico de las fiestas de San Mateo 2026

El éxito de convocatoria de Leiva encabeza un cartel en La Ería que destaca por su heterogeneidad. El recinto abrirá sus puertas de forma anticipada el 5 de septiembre con el espectáculo electrónico elrow, que será el aperitivo de los festejos mateínos mediante nueve horas ininterrumpidas de música electrónica, animación y actores en el psicodélico escenario de "Dellusionville", para continuar durante la semana grande de las celebraciones con figuras como Mónica Naranjo, que actuará el día 15, o Rodrigo Cuevas, encargado de cerrar este escenario el lunes 21.

El cantante Leiva hace "sold out" para su concierto de las fiestas de San Mateo. / Lne

Dentro de las novedades incorporadas recientemente al espacio de La Ería, resalta la presencia de Bertín Osborne el día 12 y del grupo Taburete el jueves 17. Asimismo, el recinto apostará por formatos temáticos como el festival "Molan los 90" o sendas citas agregadas con la electrónica a través de una noche de house, encabezada por el dj mexicano Aaron Sevilla (día 13), y la novedosa propuesta "Aserradero" by Mono Loco (día 18). Para la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, esta selección de nombres busca equilibrar a artistas de trayectoria consolidada con los "fenómenos actuales más potentes", incluyendo iniciativas como el Vetusta Fest, que el domingo 20 reunirá a bandas como "Siloé", "Ultraligera", "Sexy Zebras" y la cantautora Mafalda Cardenal.

La actividad musical se diversificará por otros puntos de la capital asturiana, como la plaza de Feijoo, que mantendrá su tradicional concurso de rock y contará con bandas como "Vera Fauna" o los locales Puño Dragón. Por su parte, el paseo del Bombé recuperará el espíritu de las orquestas y la música popular con la participación de artistas como Chimo Bayo, King África, "Orquesta Mondragón", Alejo Stivel o "Amistades Peligrosas".

Finalmente, el ciclo "A la Plaza", situado en el Paraguas, ofrecerá una programación diaria de carácter "cercano, familiar y participativo" con grupos como "Tulsa" u "Hoodo Gurus". Los festejos concluirán el 27 de septiembre con la Romería del Cristo, donde la actuación de "Los Testigos" pondrá el broche de oro a casi un mes de actividad.