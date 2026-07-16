Los hallazgos romanos en La Estaca dejan "con ganas de más": así son las visitas guiadas que acoge el yacimiento

Unos 25 ciudadanos conocen cada tarde, a partir de las 16.00 horas, el yacimiento de la Villa Romana de San Martín de La Estaca, en Las Regueras, de la mano de su director arqueólogo, Juan Muñiz, gracias a las visitas guiadas veraniegas que se ofrecen esta semana, de lunes a viernes. Los itinerarios, ya con plazas completas, tienen la percha de la nueva dependencia y el camino hallados recientemente en una experiencia que deja en el público la "con ganas de ver más" de la villa, sobre la que el propio Muñiz ofrece hoy, a las 19.30 horas, una conferencia en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

El perfil de los participantes, que según el experto están "cien por cien interesados" en la arqueología, destaca por su conocimiento previo del yacimiento. Juan señala que se trata de un público que "ya vienen de casa con la lección aprendida porque va a ver una cosa que desean ver", lo que facilita una explicación técnica apoyada en ortofotos y planos. Durante el trayecto, el guía describe las técnicas constructivas empleadas hace siglos para que los visitantes comprendan cómo se logra "deducir que es una cosa u otra" a partir de lo hallado.

La divulgación a pie de excavación incluye una vertiente pedagógica en la que se permite a los asistentes interactuar con el patrimonio. La organización facilita que los ciudadanos manipulen materiales originales como tejas o ladrillos para conocer su textura y composición. Esta cercanía motiva especialmente a los niños, para quienes el arqueólogo vaticina un mayor disfrute en la cita del sábado, que será cuando se ofrezca una jornada teatralizada donde los menores podrán vestirse de soldados o manejar el equipo de los recreadores históricos.

La curiosidad de los visitantes, procedentes mayoritariamente de Oviedo, las Cuencas y el Occidente asturiano, se traduce en preguntas sobre el contexto histórico de la zona que al responsable del complejo le resultan "muy interesantes". Así, relata el interés manifestado por la relación con los castros o con la minería del oro de una villa que no se limita a ser un "palacio extraordinario", sino que fue un enclave funcional que integraba también almacenes y una forja.

Concluidas las visitas, Muñiz elogia un pilar que sostiene los trabajos en Las Regueras, que es la colaboración desinteresada de los vecinos. El arqueólogo subraya la "implicación tan fuerte" de los residentes, quienes ceden sus terrenos de forma gratuita y colaboran en tareas logísticas básicas. "Nos siegan los praos cuando hace falta" o suministran agua a los investigadores, relata el arqueólogo, dejando patente que el valor de este patrimonio va más allá del material y es uno de los sellos distintivos del concejo reguerano.