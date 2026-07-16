El PSOE exige un urbanismo con enfoque de género para el nuevo Plan General de Oviedo

El PSOE exige un urbanismo con enfoque de género para el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Oviedo. Así lo han reclamado los concejales Marisa Ponga y Juan Álvarez, quienes piden una participación real de las mujeres para definir el modelo de ciudad y advierten de que "la planificación de los espacios condiciona la vida cotidiana". Los ediles sostienen que la configuración de equipamientos, movilidad o zonas verdes no es una cuestión técnica "neutra". A tal efecto, la formación llevará una proposición a la próxima comisión de Urbanismo con el objetivo de asegurar que la perspectiva de género se integre de manera "real y efectiva" en el diseño del futuro PGO.

La propuesta socialista plantea la puesta en marcha de un proceso de participación ciudadana específico. Este mecanismo busca recoger las aportaciones femeninas mediante talleres, espacios de diálogo y encuentros abiertos que permitan trasladar su experiencia al planeamiento urbano. Según detalla Ponga, resulta fundamental "contar con la participación activa del Consejo Municipal de Igualdad" y fomentar la implicación de asociaciones de mujeres, entidades vecinales y colegios profesionales en la toma de decisiones sobre el entorno urbano.

En la actualidad, la revisión del PGO cuenta con un diagnóstico previo —recogido en el anejo 6— que ya identifica desigualdades críticas en la capital asturiana. Este documento técnico analiza factores como la feminización de la pobreza y del envejecimiento, la carga de las tareas de cuidados o la "percepción de inseguridad" en ciertos puntos de la ciudad. Por su parte, Juan Álvarez defiende que este trabajo debe ser reconocido y puesto en valor, transformándose en una "herramienta operativa" que guíe las decisiones futuras sobre la localización de servicios y el diseño de nuevos desarrollos.

El objetivo de la formación no es la elaboración de nuevos estudios, sino la implementación de una estrategia de seguimiento que convierta el conocimiento técnico en medidas concretas de proximidad y accesibilidad universal. Álvarez insiste en que el urbanismo debe responder a las necesidades reales de toda la población, superando la fase de diagnósticos para pasar a la ejecución.

Para el grupo municipal, el reto actual no reside en justificar la inclusión de esta mirada social, sino en lograr que "impregne de manera efectiva" todo el documento urbanístico. Como concluye Ponga, la meta es garantizar que el PGO sea el instrumento que permita construir un municipio más "seguro, próximo y equitativo", donde la ordenación del suelo y la movilidad sostenible contribuyan a reducir las brechas de género existentes en el uso del espacio público.