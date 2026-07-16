Rampas en lugar de escaleras: el Ayuntamiento invierte casi medio millón de euros en mejorar la accesibilidad de los barrios de Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá 487.255 euros para suprimir barreras arquitectónicas en cuatro zonas estratégicas de la ciudad. Lo hará a través de la Concejalía de Infraestructuras, área que ha diseñado una batería de cinco proyectos que afectarán a los barrios de Villafría, Torres de Pando, Las Campas y El Cristo, con el objetivo primordial de eliminar escaleras, pendientes pronunciadas o muy deterioradas y crear nuevos itinerarios accesibles. Estas intervenciones, integradas en el Plan de Choque por barrios del gobierno de Alfredo Canteli, buscan la "remodelación de estructuras que estaban obsoletas" para facilitar el tránsito peatonal. Mediante la adecuación y el mantenimiento de estos entornos, el plan garantiza que los viales cumplan con la normativa vigente, mejorando la seguridad y la movilidad de los residentes, especialmente de aquellos con dificultades de desplazamiento.

La inversión de mayor envergadura de la concejalía de Nacho Cuesta se ejecutará en el barrio de Las Campas, concretamente en el entorno del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz, con un presupuesto de licitación de 180.631,69 euros. Actualmente, el centro educativo solo cuenta con acceso en su zona suroeste, lo que obliga a los usuarios que llegan desde el norte o el este a realizar un "rodeo importante". Para solventarlo, se construirá un nuevo vial compuesto por una solera de hormigón que agilizará la circulación de vehículos y peatones. El proyecto incluye un bordillo jardinero que funcionará como cuneta para el drenaje, además de obras transversales para garantizar la evacuación de aguas.

Plan de Mejora de la Accesibilidad en los barrios de Oviedo. / LNE

La seguridad se reforzará con una nuva red de iluminación vial que incluye canalizaciones de dos tubos de PVC de 110 mm y arquetas en cada luminaria, puntos de giro y cruces. Asimismo, se recuperarán las zonas verdes a través del extendido de tierra vegetal y con el traslado de árboles afectados por el nuevo trazado durante los tres meses de obra.

En Torres de Pando, la administración local destinará 143.223,94 euros a transformar la conexión entre la zona peatonal de la calle Maestros Nacionales y la avenida del Cantábrico. La infraestructura actual, basada en escaleras que "incumplen la normativa por sus peldaños inadecuados" y la "falta de pasamanos", será sustituida por una rampa de gran formato, con una longitud de 72,88 metros para salvar un desnivel de 4,20 metros. El diseño técnico cuenta con seis subrampas con una pendiente controlada del ocho por ciento, donde cada tramo tendrá una longitud inferior a los 10 metros para garantizar la comodidad del usuario. El plazo estimado para completar el itinerario es de dos meses.

El barrio de Villafría será objeto de dos intervenciones diferenciadas. La primera de ellas se sitúa en la zona verde de las pistas de baloncesto y fútbol, donde se invertirán 97.607,05 euros para corregir el acceso desde la calle Rafael R. Urrusti. La solución proyectada pasa por la demolición de los muros y escaleras actuales, que presentan "dimensiones inadecuadas" y carecen de pasamanos, para ejecutar un sistema de rampas adaptadas de hormigón con muros de contención reforzados. La obra, que durará tres meses, incluye un nuevo sistema de drenaje, barandillas con doble pasamanos y regeneración de la superficie ajardinada con siembra de césped.

La segunda actuación conectará el Parque de Villafría con Julián Cañedo a través del acceso norte de la zona norte, desde la calle Rafael Fernández. Con una partida de 48.246,97 euros y un plazo de dos meses, se eliminarán los actuales tramos de escaleras, cuyas "huellas y tabicas" de diferentes tamaños generan inseguridad. El nuevo acceso contará con rampas de hormigón de rugosidad antideslizante. El proyecto también contempla la reposición de los pavimentos de baldosa y bordillos que resulten dañados durante los trabajos, finalizando con la colocación de una barandilla perimetral de doble altura.

Por último, en la zona del Cristo y Montecerrao, el consistorio licita por 17.545 euros la asistencia técnica para la redacción de un proyecto en la calle Baldomero Fernández. En un plazo de dos meses, se deberá definir técnicamente la solución para los problemas de comunicación entre esta vía y la cubierta del supermercado situada en una cota inferior, hacia el sur. El documento detallará la construcción de una nueva rampa y una escalera que se ajusten estrictamente a los criterios legales de accesibilidad, valorando económicamente las obras necesarias para resolver este desnivel.

Cambios "muy demandados"

Desde Infraestructuras enmarcan estos proyectos dentro de la "apuesta decidida de este gobierno por la mejora de la accesibilidad en el viario urbano y rural". Desde el área, la intención es actuar de forma directa en los barrios para corregir deficiencias en estructuras que ya no cumplían con los estándares actuales, "actuando en diferentes ámbitos para facilitar el tránsito de las personas con movilidad reducida" y de los peatones. Las intervenciones, señalan, responden a peticiones "muy demandadas" por los vecinos para resolver puntos críticos donde el tránsito diario se veía entorpecido por diseños antiguos.