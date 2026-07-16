Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes

La fuerte tormenta con abundante aparato eléctrico registrada este jueves por la tarde en Oviedo dejó varios incidentes en distintos puntos del concejo, aunque ninguno de ellos causó daños personales. Uno de los sucesos más llamativos tuvo lugar en la calle El Mayorazu, en el barrio de Villafría, donde un rayo impactó contra un edificio y partió parte de la chimenea. Como consecuencia del impacto, varios cascotes se desprendieron y cayeron sobre la vía pública.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Oviedo. Los bomberos revisaron la chimenea para asegurarse de que no existía riesgo de nuevos desprendimientos, mientras que la acera situada bajo el edificio quedó acordonada de forma preventiva. Pese a la aparatosidad del incidente, no hubo que lamentar heridos. El mal tiempo hizo que en ese momento apenas hubiera peatones en la zona, lo que evitó que la caída de los cascotes tuviera consecuencias más graves.

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La tormenta también causó otro susto durante la tarde en La Manjoya. En este caso, un rayo entró por la chimenea de una vivienda y provocó un fuego en el interior de la casa. El propio propietario logró apagar las llamas antes de que el incendio fuera a más. Tampoco en este incidente se registraron daños personales, aunque los ocupantes de la vivienda se llevaron un importante susto.