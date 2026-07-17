Los aspirantes del PSOE a las primarias de Oviedo prometen unidad "gane quien gane" en las urnas

A puerta cerrada, solo ante la militancia y con la votación de las primarias del domingo ya a la vuelta de la esquina, Sergio Llera, Enrique Rodríguez Nuño y Almudena Cueto gastaron este jueves una de sus últimas balas para arañar el apoyo de los indecisos en su carrera por encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Oviedo. Los tres aspirantes expusieron sus propuestas en la sede de la Federación Socialista Asturiana, en La Ería, acompañados por todos los concejales del grupo municipal, algunos diputados regionales y la secretaria general de la AMSO, Delia Losa. Carlos Fernández Llaneza, que dijo tener "un compromiso" con la Cronista Oficial de Oviedo, Carmen Ruiz-Tilve, llegó cuando ya había comenzado el acto y se sentó en las últimas filas. Si ninguno de los aspirantes supera el cincuenta por ciento de los votos el domingo, los dos candidatos más apoyados pasarán a una segunda vuelta –otra votación que se celebrará el 26 de julio– y el que menos votos tenga quedará eliminado, así que lo de ayer pudo servir para que algún afiliado despejase dudas y eligiese a su ganador.

Antes de comenzar el acto, los tres coincidieron además en una idea central: quien gane deberá recomponer la agrupación, no cerrarse a integrar a quienes hayan respaldado a las otras candidaturas y construir una lista amplia para disputarle la Alcaldía al PP de Canteli, a priori, su mayor rival.

La cita estaba concebida más como una exposición de proyectos e intenciones de los candidatos que como un verdadero debate. El formato, dividido en tres bloques –economía, políticas sociales y urbanismo, futuro de Oviedo y grandes proyectos– y con solo cinco minutos por aspirante para cada uno de ellos, dejaba poco margen para el intercambio directo. "Me hubiese gustado que hubiese un poquito más de interacción, pero realmente el formato es un tanto rígido", reconoció Llera antes de comenzar, que al igual que el resto de candidatos se prestó a atender a los periodistas a pesar de que no estaban invitados. Lejos de atacarse, los tres acudieron a marcar perfil propio ante la militancia y a demostrar que sus diferencias no les impedirán trabajar juntos cuando termine el proceso de primarias. Al menos así lo recalcaron todos en varias ocasiones.

La estrecha igualdad de la recogida de avales añadió salsa a la jornada. Llera fue quien reunió más apoyos válidos, con 120, seguido por Rodríguez Nuño, con 115, y Cueto, con 110. Solo diez firmas separaron al primero de la tercera, una distancia mínima que hace difícil anticipar tanto quién encabezará la votación del domingo como quién podría quedar descartado si es necesaria una segunda vuelta. Los tres superaron el mínimo de 98 avales exigido para concurrir y ahora buscan ampliar su respaldo entre un censo cercano a los 700 afiliados.

Una ciudad "de escaparate"

Almudena Cueto presentó la suya como una candidatura "de base" y utilizó sus 110 avales para reivindicar que en el partido socialista de Oviedo existe una demanda de renovación. "Son 110 personas que están pidiendo cambio", afirmó la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer, que situó esa palabra como eje de su propuesta: "Quiero poner el foco en el cambio como un antídoto a la derecha en Oviedo". Su proyecto, explicó, pretende ser "radicalmente diferente" al del alcalde, Alfredo Canteli, y desplazar la atención desde una ciudad "bonita y de escaparate superficial" hacia los problemas cotidianos de sus habitantes.

Entre sus prioridades citó "el envejecimiento, la soledad no deseada, las dificultades para conciliar, el acceso a la vivienda y la desigualdad económica". Cueto no negó la importancia de asuntos como La Vega, la Fábrica de Gas o el plan del viejo HUCA, pero también defendió que no deben monopolizar el debate municipal. "La agenda política de Oviedo también tiene que ser la agenda de las personas, la socialista", resumió. También reivindicó su experiencia, su trayectoria y su solvencia para enfrentarse al PP y salir vencedora de las próximas elecciones municipales.

La candidata dejó claro que su objetivo inmediato es ganar el domingo, aunque rechazó que las primarias deban desembocar en bandos enfrentados. "Yo no busco enfrentamientos ni busco que haya grupos", aseguró. Si resulta elegida, su primer paso será reunirse con la secretaria general de la AMSO, Delia Losa, con la ejecutiva del partido y con el conjunto de la organización para elaborar un programa común. "Es un programa socialista, no es un programa solo de la candidata", recalcó. La lista, añadió, deberá incorporar a las personas "más preparadas" y "más competentes". Más esquiva se mostró al ser preguntada por si aceptaría integrarse en otro proyecto en caso de derrota. "No toca ahora. Yo me presento para liderar", respondió.

Sergio Llera, que llegó al acto después de encabezar la recogida de avales, construyó su discurso alrededor del futuro y de la necesidad de recuperar la ambición. "Tenemos que atrevernos a pensar y a proyectar ese Oviedo del futuro", señaló. El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias situó entre sus ejes "la vivienda, la movilidad, los barrios y la zona rural", además de la generación de oportunidades y la recuperación del papel de la capital asturiana "como referencia del norte y motor económico de Asturias".

Su equipo, aseguró, seguirá contactando con afiliados de cara al domingo "hasta el tiempo de descuento". Según sus cálculos, ya han hablado con aproximadamente la mitad del censo. Pero Llera quiso mirar también más allá de la votación interna. "No solo se trata de ganar dentro", advirtió, porque su objetivo es recuperar igualmente "la confianza afuera".

Sergio Llera fue, además, el más explícito al comprometerse con el vencedor. "Salga quien salga, yo me pongo a disposición de quien gane", afirmó. Si se impone en las primarias no pretende conformar una lista cerrada ni limitar el futuro equipo a quienes le hayan apoyado. "No vengo con una lista debajo del brazo; creo que eso flaco favor nos haría", sostuvo. Su intención es abrir una fase de diálogo para formar "el grupo que mejor represente a Oviedo". Llera aplicó el mismo criterio al programa electoral, que, a su juicio, debe redactar toda la agrupación. "No tengo el monopolio de la verdad ni de las buenas ideas", indicó. Llera también se puso a disposición del grupo municipal, "gane quien gane".

Modernizar la ciudad

Enrique Rodríguez Nuño, por su parte, articula su propuesta alrededor de la escucha y la participación. "La militancia importa y aporta", afirmó el director general de Mayores del Principado, que defendió que los afiliados "no deben limitarse a escoger un nombre", sino intervenir también en el programa y el equipo. Para él, los tres aspirantes comparten más de lo que los separa y el proceso debe culminar en una candidatura integradora. "La pretensión es que después de elegir a la persona candidata hagamos una candidatura de unión", señaló.

Su diagnóstico parte de que Oviedo "necesita modernizarse" y adaptar tanto el Ayuntamiento como sus políticas "a una realidad social que ha cambiado". En el terreno económico, situó "el emprendimiento, la industria y la atracción de inversiones" entre las prioridades, vinculadas siempre a lo que denominó "innovación social". El crecimiento, explicó, debe contar con asociaciones y entidades sociales y traducirse en empleo estable y proyectos de vida. "No se puede hablar de una política de emprendimiento y de atracción de inversiones si no va acompañada de una política de adaptación a esa realidad social", defendió.

También propuso una política cultural construida con los barrios y no diseñada únicamente desde el Ayuntamiento, así como una movilidad sostenible más flexible, capaz de responder a quienes viven en el centro, la periferia o los pueblos. "Los socialistas estamos con y para las personas", resumió. Esa escucha, insistió, debe servir para combinar "el avance económico con una respuesta social y llegar a todo el municipio".

Rodríguez Nuño descartó que la aparición de tres candidaturas pueda interpretarse como una censura al trabajo del grupo municipal. Recordó que él dio el paso después de que Fernández Llaneza comunicase su decisión de no presentarse y defendió recoger la labor desarrollada en esta y en anteriores legislaturas. También reiteró su disposición a colaborar con sus rivales: "Cuanta más unión podamos hacer entre las distintas personas que estamos hoy aquí, muchísimo mejor".

La exposición de los candidatos permitió distinguir tres enfoques . Cueto hizo del cambio y de la agenda social sus principales banderas; Llera apeló al futuro, la ambición y el liderazgo económico; y Rodríguez Nuño insistió en la escucha, la modernización y la conexión entre crecimiento y cohesión social. Las diferencias quedaron, sin embargo, por detrás de un mensaje compartido: el elegido necesitará al resto para cerrar el programa, configurar la lista y competir frente al PP.

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El domingo llegará el primer examen. La militancia decidirá si alguno reúne fuerza suficiente para resolver las primarias o si la carrera se reduce a dos nombres. Después del recuento se comprobará si la unidad prometida resiste cuando haya un vencedor, un eliminado y votos que volver a pelear.