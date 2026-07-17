Ciudad del deporte también para los más pequeños
PequeCampus Deportivo ofrece durante el verano 1.200 plazas para disfrutar del ejercicio y la naturaleza: "Jugamos pero también aprendemos valores"
Alba G. Villanueva
"Es mejor que el colegio", confiesa entre risas Roberto Solá, "porque aquí dan preferencia a jugar, pero también aprendemos valores". Tiene 12 años y lleva participando en los campamentos deportivos municipales desde hace tanto que no es capaz de recordarlo con exactitud. La mañana amenazaba con lluvia, pero no impidió que una marea azul de niños y niñas disfrutaran del deporte en las pistas del Parque del Oeste. Los pequeños, vestidos con la camiseta del Real Oviedo, jugaron entre música, gritos y muchas risas. La estampa habitual de un programa que, desde 2019, se encuentra vinculado a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo.
Este verano, las plazas semanales aumentaron a 120, sumando 1.200 en total. "Tiene muchísimo éxito. Los niños están encantados y repiten. Por parte de las familias, el feedback es muy positivo", afirma Víctor González, coordinador de la actividad desde hace 15 años. En un entorno privilegiado y seguro, el programa prioriza las actividades al aire libre, combinando juegos, deportes y manualidades diferentes cada semana.
La yincana de agua, la piscina, el patabéisbol y "todo lo que requiera movimiento" son, según comenta la monitora Alba Castaño, las actividades más populares entre los pequeños. Pero eso no es todo, porque las opciones son infinitas. María Barajas asegura que su actividad favorita es el pádel; también lo era la de Roberto Solá, pero solo hasta que trajeron unas nuevas canastas; ahora es el baloncesto. Además, le ha encantado, dice, "aprender trucos de magia" con su amigo Mario Santos, que asegura que disfruta mucho del hockey.
Los pequeños recibieron este viernes a la concejala de Deportes, Conchita Méndez, con una coreografía que cantaron y bailaron todos juntos. El programa cuenta con un horario de 8 a 14.30 horas, comenzando la actividad a las 9 horas. "Desde el Ayuntamiento de Oviedo estamos muy sensibilizados con la conciliación", declaró la edil en un año en el que Pequecampus Deportivo se amplió para menores de hasta cuatro años.
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