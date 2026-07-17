La Escuela Municipal de Música de Oviedo ofrecerá por primera vez el título oficial del Grado Elemental
La consejería de Educación se abre a que el centro pueda convertirse en Conservatorio
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música «María Teresa Prieto» podrán obtener el título oficial del Grado Elemental sin salir del centro. La Consejería de Educación ha aceptado incorporar esta posibilidad a la renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, lo que permitirá homologar unas enseñanzas que la escuela ya impartía desde 1995, pero que solo daban derecho a una certificación propia.
La principal novedad del acuerdo radica en el reconocimiento oficial de la titulación. Hasta ahora, los alumnos que completaban el Grado Elemental recibían un diploma expedido por el propio centro. Una vez concluya la tramitación administrativa, podrán obtener el mismo título de la enseñanza reglada oficial.
El acuerdo fue alcanzado este viernes en una reunión entre responsables la consejera de Educación, EvaLedo, y la edil ovetense de Educación, Lourdes García. Junto a ellas estuvieron el director general de Infraestructuras Educativas, Julio Vallaure; el jefe de servicio de enseñanzas profesionales, Hugo González, y la jefa de servicio de Educación, Idoia González.
Ambas administraciones desbloquearon la actualización del convenio que regula el funcionamiento de la Escuela Municipal y que permanecía pendiente desde 2020. El documento regula la cesión del edificio por parte del Principado, la colaboración entre ambas administraciones y la gestión del profesorado.
Tras la reunión, Eva Ledo sirvió confirmó que el Principado ya trabaja con el Ayuntamiento para estudiar la creación de un conservatorio municipal en Oviedo. «Trabajamos en un convenio de colaboración para dotar de estudios de música al alumnado de Oviedo y hemos tratado la gestión de una solicitud del Ayuntamiento para poder contar con un conservatorio municipal. Esta gestión está iniciándose y vamos a estar coordinados para poder hacerlo posible y agilizar los trámites en la medida de lo posible», señaló.
Las palabras de Ledo suponen el primer respaldo público del Principado a esta aspiración municipal. Aunque el proyecto se encuentra todavía en una fase inicial y carece de calendario, Educación se muestra dispuesta a colaborar para estudiar su viabilidad.
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