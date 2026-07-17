El Filarmónica acoge la gala final del principal encuentro de creación en danza contemporánea

La decimotercera edición de las Estancias Coreográficas pondrá este domingo el broche final a dos semanas de investigación y creación en danza contemporánea con una gala de clausura que se celebrará a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica. La entrada será libre hasta completar el aforo y permitirá al público conocer el resultado de los procesos de trabajo desarrollados por los participantes durante el encuentro.

La cita, organizada por la Fundación Municipal de Cultura y dirigida por el coreógrafo ovetense Yoshua Cienfuegos, ofrecerá una muestra abierta de las investigaciones artísticas llevadas a cabo durante el programa. En ella participarán coreógrafos, intérpretes, músicos, compositores y artistas visuales procedentes de distintas comunidades autónomas y de otros países, en una propuesta que combinará la danza con música en directo y concluirá con un encuentro entre los creadores y el público.

Desde su nacimiento en 2013, las Estancias Coreográficas se han consolidado como uno de los principales espacios nacionales dedicados a la investigación y creación en danza contemporánea. A lo largo de sus trece ediciones han participado más de 400 artistas y cada verano reúne en la ciudad a entre 30 y 40 profesionales que trabajan de forma conjunta en proyectos centrados en la composición coreográfica y el diálogo entre la danza, la música y las artes visuales.

La edición de este año ha reforzado su apuesta por la accesibilidad y la inclusión gracias a una colaboración con la ONCE, que ha permitido incorporar a las artistas Laura Diepstraten, Claudia Romero «Catiana» y Pepa Llano a los procesos de investigación y creación. Además, el programa ha estrenado un dispositivo de acompañamiento e investigación coordinado desde Chile y desarrollado junto a profesionales de Chile, México y Oviedo, ampliando así la dimensión internacional del encuentro.

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Más allá de la gala de clausura, la edición de 2026 dejará como legado nuevos registros audiovisuales, materiales documentales y proyectos de colaboración que pasarán a formar parte del archivo histórico de las Estancias Coreográficas, un proyecto que, con el respaldo de la Fundación Municipal de Cultura, busca reforzar el papel de Oviedo como sede de iniciativas estables de creación contemporánea y de intercambio artístico.