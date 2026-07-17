Misa en homenaje a la profesora Gregoria Nuñez, «Goyita», que fue directora de la Escuela de Magisterio de Oviedo

La parroquia de San Francisco de Asís acogerá el viernes 24 de julio, a las siete y media de la tarde, una misa en homenaje a doña María Gregoria Núñez Moreno, «Goyita», fallecida el pasado 3 de mayo en Villanueva de Ribadedeva.

Quien fuera profesora y directora de la antigua Escuela de Magisterio, hoy Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, dejó una profunda huella entre compañeros, alumnos y miembros de la comunidad universitaria, tanto por su trayectoria docente como por su dedicación a la institución.

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Este acto de recuerdo ha sido promovido por Celestino Rodríguez Pérez, actual decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, y por Darío Rodríguez del Amo, exdirector de la Escuela de Magisterio y compañero de la homenajeada en el Departamento de Ciencias de la Educación. La comunidad universitaria, sus antiguos alumnos, familiares, amigos y todas las personas que deseen honrar su memoria están invitadas a asistir a esta celebración.