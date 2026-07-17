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Oviedo avanza en la implantación del Grado Elemental en la Escuela Municipal de Música

El Ayuntamiento y el Principado acuerdan este viernes iniciar la tramitación y desbloquear el convenio pendiente desde 2020

Por la izquierda, Hugo Gonzalez, Julio Vallaure, Eva Ledo, Lourdes García e Idoia Gonzalez

Por la izquierda, Hugo Gonzalez, Julio Vallaure, Eva Ledo, Lourdes García e Idoia Gonzalez / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Educación del Principado de Asturias han acordado este viernes iniciar la tramitación para implantar el Grado Elemental en la Escuela Municipal de Música “María Teresa Prieto”, una reivindicación histórica del centro.

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Una vez finalizado el procedimiento, el alumnado matriculado en la escuela podrá obtener esta titulación, que hasta ahora solo podía conseguirse en el Conservatorio Superior de Música Martínez Torner, de titularidad autonómica. Se trata de un paso necesario para continuar posteriormente con estudios musicales superiores y desarrollar una posible carrera profesional.

El acuerdo permitirá reforzar el papel y el prestigio de la Escuela Municipal de Música, que celebra sus 30 años de historia, además de ampliar las oportunidades formativas de sus estudiantes. La implantación del grado había sido solicitada también por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Durante la reunión de este viernes, ambas administraciones acordaron igualmente desbloquear la firma del convenio de colaboración entre la Escuela de Música y la Consejería de Educación, pendiente desde 2020 y vigente desde 1995. El documento regula la cesión del inmueble al Ayuntamiento por parte del Principado, la colaboración institucional y la gestión del profesorado.

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En el encuentro participaron la consejera de Educación, Eva Ledo; el director general de Infraestructuras Educativas, Julio Vallaure; el jefe del Servicio de Enseñanzas Profesionales, Hugo González; la concejala de Educación de Oviedo, Lourdes García, y la jefa del Servicio municipal de Educación, Idoia González.

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