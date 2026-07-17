La Plaza Porlier acogerá los días 18 y 19 de julio una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico de Oviedo

El Mercado Artesano y Ecológico regresa durante los días 18 y 19 de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas a la Plaza Porlier con una edición dedicada a los Alimentos del Paraíso Natural. Esta propuesta invita a vecinos y visitantes a descubrir la riqueza, la calidad y la identidad de los productos agroalimentarios de Asturias.

Durante el sábado y el domingo, el mercado volverá a reunir a productores y artesanos, vendiendo una amplia representación de sus creaciones, además de ofertar gastronomía tradicional y ecológica. En los puestos se podrán adquirir manufacturas como cerámica, madera, cuero, textil, joyería, complementos o ilustración. Estas compartirán espacio con artículos listos para su ingesta como quesos, miel, panes, dulces, conservas, embutidos, productos de la huerta, vino y otras elaboraciones ligadas al territorio.

La programación incluirá diversas actividades para acercar al público a la marca Alimentos del Paraíso Natural, marca de garantía del Principado creada para distinguir y certificar productos agroalimentarios y pesqueros. Entre estas actividades destaca un juego interactivo mediante códigos QR distribuidos por varios puestos del mercado, que permitirá conocer qué significan las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), qué productos forman parte de la marca o qué implica que un alimento sea ecológico.

Quienes completen el recorrido y respondan correctamente a las preguntas podrán optar tanto a regalos directos, hasta agotar existencias, como al sorteo de un lote de productos de Alimentos del Paraíso Natural valorado en 120 euros.

Además, el mercado contará con una exposición dedicada a mostrar la diversidad de productos que integran esta marca de calidad, con una selección de algunos de los alimentos más representativos de Asturias, como quesos, embutidos, sidra natural y espumosa, vinos de Cangas, miel, faba asturiana, conservas o repostería tradicional.

Como complemento, se habilitará un punto de información donde los visitantes podrán recoger y entregar las fichas del juego, resolver dudas sobre la marca y conocer mejor el trabajo que desarrollan los productores que forman parte de Alimentos del Paraíso Natural.

Propuesta de Oviedo 2031

Por otra parte, Oviedo 2031 Ciudad Candidata a Capital Europea de la Cultura estará presente el sábado 18 con "Sentémonos". Una iniciativa de participación ciudadana que se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas con el objetivo de acercar el proyecto a los vecinos, fomentar el diálogo y recoger ideas, inquietudes y propuestas para seguir construyendo una candidatura participativa y abierta a toda la ciudadanía.

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La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha destacado que "el Mercado Artesano y Ecológico se ha consolidado como un escaparate privilegiado para dar visibilidad al talento de nuestros artesanos y a la excelencia de los productores asturianos. Con iniciativas como esta conseguimos que quienes visitan el mercado no solo compren productos de calidad, sino que también conozcan su origen, el trabajo que hay detrás de cada elaboración y el valor de apostar por el producto local".