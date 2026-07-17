El Proyecto "Oviedo Notum" abre las plazas para su segunda convocatoria

El proyecto "Oviedo Notum" abre las plazas para la segunda convocatoria. Enmarcado dentro del Programa EFESO y, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), está destinado a favorecer la inserción sociolaboral de las personas inscritas como demandantes de empleo.

Objetivo del proyecto

El plan es favorecer el acceso al trabajo de las personas desempleadas, especialmente de aquellas que se encuentran más alejadas del mercado laboral. Proporcionar a los participantes una cualificación profesional que ocasione respuesta a las demandas del mercado y ayudar a la colaboración entre los diferentes agentes existentes en el territorio en materia de empleo, igualdad y sostenibilidad.

Las ayudas del FSE+ estarán destinadas a la cofinanciación de proyectos promovidos por las entidades solicitantes, con la finalidad de realizar itinerarios de inserción laboral que contemplen actuaciones interrelacionadas dirigidas a personas desempleadas, que busquen mejorar su situación, y/o jornadas de activación e información en materia de empleo.

¿Quién puede recibir la ayuda?

Los destinatarios del proyecto, según marcan las bases del mismo, serían los siguientes: personas desempleadas de larga duración, personas mayores de 45 años, en particular, mujeres, personas con una discapacidad igual o superior al 33%, nacionales de terceros países, participantes de origen extranjero, participantes pertenecientes a minorías u otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentran en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas.

En total, se tiene previsto realizar 41 itinerarios de inserción laboral, de los cuales, 39 conllevan a la obtención de un certificado profesional (Grados C) y 2 itinerarios con formación demandada en el mercado de trabajo. También 10 jornadas de activación e información en materia de empleo, en las que se analizarán aspectos innovadores y buenas prácticas. El periodo de ejecución del proyecto está previsto desde noviembre de 2025, al 31 de diciembre de 2026.

Se prevé que "Oviedo Notum" cuente con la participación de 492 personas en itinerarios de inserción laboral y 800 en jornadas de activación e información.

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Para más información, visitar la página del Ayuntamiento correspondiente al proyecto. También el centro Alfalar (Emilio Llaneza 1, bajo, Oviedo) ofrece ayuda a los interesados que se pongan en contacto con la asociación.