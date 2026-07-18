Los autobuses eléctricos ya acceden al Hospital Monte Naranco tras el desmontaje del arco de acceso al recinto
El Principado ejecutó la obra tras una petición del Ayuntamiento, que no podía incorporar los vehículos “cero emisiones” a la ruta debido al gálibo de la portada de entrada
Los autobuses eléctricos ya circulan en la línea de autobuses que conectan los dos grandes complejos sanitarios de la ciudad, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en Hospital Monte Naranco. El obstáculo que impedía que estos vehículos prestasen servicio en esta ruta, la F, ya ha desaparecido y el Ayuntamiento de Oviedo y TUA (Transportes Unidos de Asturias), la empresa concesionaria del transporte público, han llevado a cabo sus planes iniciales.
La portada de piedra de entrada al Hospital Monte Naranco no disponía de la suficiente altura para que estos vehículos pasasen. Por eso, se tuvo que desmontar el arco central. El Principado ejecutó la obra después de recibir la petición del Ayuntamiento de Oviedo. La actuación se puso en marcha el pasado mes de abril, un año y medio después que fuese solicitada.
Los planes municipales apuntaban al pasado mes de junio para sustituir los autobuses de la línea dentro de su proyecto de que toda la flota, formada por 69 vehículos, sea “cero emisiones”. Con esa fecha en el horizonte emprendió el Principado el trabajo para retirar el tejadillo y la parte superior del arco central. Antes se identificaron todas las piedras, numerándolas, para ser posteriormente guardadas, aunque la estructura no tiene una protección patrimonial específica.
El único acceso al Hospital Monte Naranco se realiza por la portada de piedra. Aunque dentro de la reforma integral que plantea la Consejería de Salud en el complejo sanitario, se plantea estudiar habilitar una segunda entrada. La portada de piedra tiene un paso central para el tráfico rodado, por el que, dadas sus dimensiones, no caben dos vehículos. A los lados hay dos accesos para los peatones.
El Hospital Monte Naranco será sometido a una gran remodelación. Con esta actuación se pretende potenciar el área quirúrgica, que "complementará y dará apoyo a la existente en el HUCA". Los planes del Principado para el equipamiento sanitario apuntan a que «su función fundamental debe estar orientada a la cirugía mayor ambulatoria (intervenciones de complejidad media y baja sin necesidad de ingreso hospitalario) y también a aquellos procesos quirúrgicos que estén especialmente ligados a la geriatría».
Reforma integral
Aunque el complejo sanitario seguirá centrando en sus líneas de actividad histórica como son la atención geriátrica, la cirugía programada a través de la ortogeriatría y el apoyo a programas de salud pública del área sanitaria IV, que engloba a municipios del centro de la región. Dentro de estos últimos actualmente se desarrollan el cribado de cáncer de mama y de cáncer de colon y las consultas de ginecología preventiva.
El proyecto que ha diseñado el Principado va enfocado a la ordenación de toda la actividad asistencial que se realiza, tanto en el ámbito de las consultas externas, como del bloque quirúrgico y de la hospitalización. Según refleja la administración autonómica, se avanzará en “la integración de este hospital y los servicios que en él desarrollan su actividad, fundamentalmente geriatría, con el HUCA, con Atención Primaria y con los servicios sociosanitarios”.
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