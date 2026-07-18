Las becas escolares contarán con 5 millones para el próximo curso, la mayor cuantía de la historia

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo destinará el próximo curso 4.898.824 euros a becas escolares, la mayor cuantía reservada hasta la fecha para este programa de ayudas. El presupuesto permitirá financiar las becas de comedor, desayuno y adquisición de libros y material didáctico para miles de familias del municipio y supone un incremento de 340.047 euros respecto al curso 2025-2026, cuando la partida ascendió a 4.558.777 euros. El aumento, del 7,5%, consolida la tendencia al alza de este programa municipal.

La Junta de Gobierno ha aprobado ya la resolución provisional de las ayudas correspondientes al curso 2026-2027 para los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos el de estar empadronados en Oviedo y ajustarse a los límites de renta fijados por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La mayor parte de la inversión se destina a las becas de comedor, dotadas con 4.119.810 euros. En esta modalidad se han registrado 4.342 solicitudes que cumplen los requisitos, de las que 3.059 recibirán la ayuda íntegra. A las becas de desayuno se reservan 579.013 euros, con 1.361 solicitudes, de las cuales 955 obtendrán la subvención del cien por cien. El programa se completa con 200.000 euros para ayudas destinadas a la compra de libros y material didáctico, una línea a la que optan 1.456 familias.

La edil de Educación, Lourdes García, destaca que el incremento presupuestario permitirá reforzar un programa dirigido a facilitar la conciliación y garantizar la igualdad entre el alumnado, manteniendo el apoyo a las familias con menores recursos.

El aumento de la partida llega después de la polémica que rodeó a la convocatoria del curso 2024-2025. Entonces, la publicación de las listas provisionales dejó inicialmente sin beca de comedor a alrededor de 1.400 escolares que cumplían los requisitos económicos, al agotarse la dotación presupuestaria prevista. La situación provocó críticas de la oposición y de numerosas familias, que reclamaron una ampliación de los fondos destinados a estas ayudas. Finalmente, el Ayuntamiento rectificó su planteamiento y amplió el crédito para incorporar a esos alumnos como beneficiarios, una decisión que puso fin a la controversia.

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En esta ocasión, se han quedado fuera 2.400 familias solicitantes que no cumplían el criterio económico de las bases. Sin embargo, el grupo municipal de Vox advirtió sobre esta situación: «No vamos a votar en contra de las becas pero los baremos actuales dejan fuera a cientos de hogares, queremos conocer los perfiles que quedan excluidos», djio la edil Alejandra González