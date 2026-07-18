Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría

Pasaban veinte minutos de las doce del mediodía cuando Nacho Cuesta entró en el salón de plenos del Ayuntamiento. No lo hizo en calidad de segundo teniente de alcalde ni se enfrentaba a las preguntas de la oposición en una de las reuniones mensuales de la Corporación. En esta ocasión, oba del brazo de su madre, Miri Areces, que lo acompañó al altar para su boda con la arquitecta Carola Zárate Echeverría. Ella entró segundos después en la abarrotada sala junto a su padre, Txetxu Zárate, luciendo un diseño de Marcos Luengo.

BODA NACHO CUESTA / Mario Canteli

La emocionante ceremonia fue celebrada por el alcalde, Alfredo Canteli, y entre los invitados había representantes políticos, con la mayor parte de los ediles del PP; líderes económicos, como el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira; y abogados como Pelayo Mijares, Pablo Mori y María Escanciano.

El alcalde, Alfredo Canteli, recordó en sus primeras palabras la primera vez que se vio cara a cara con Cuesta. Fue durante un debate electoral previo a las elecciones municipales de 2019 y en las que ambos eran rivales. Canteli era el cabeza de lista del PP y Cuesta, el candidato a la Alcaldía por Ciudadanos. «Dicen que en Oviedo nos conocemos todos», dijo emocionado el primer edil. A renglón seguido, resaltó que, tras los comicios, dejaron atrás las rivalidades para convertirse en amigos del alma. «No sé si me lo pediste tú o me ofrecí yo para oficiar esta ceremonia, pero los dos estábamos de acuerdo en que fuese yo».

A continuación, dio la palabra al abogado Pablo Mori, quien resaltó la suerte que tiene el segundo teniente de alcalde al casarse con una «mujer especial» como Zárate. También tuvo palabras para recordar el día en el que encontró a Cuesta en la plaza de la Escandalera y este le enseñó en el móvil «la foto de una moza». Era Zárate. «Estabas como un crío la noche de Reyes y, cuando vi la imagen, me di cuenta de por qué estabas así: motivos no te faltaban. Hacéis una pareja ideal y envidiable. Irradiáis alegría, unidad y energía positiva».

Otro de los momentos emocionantes llegó cuando Cati Yeh tomó la palabra. Es amiga de la novia desde que ambas eran pequeñas. «Hemos crecido juntas, compartimos la infancia y el privilegio de cambiar sin dejar de reconocernos. Qué suerte es tener a alguien que convierta una casa en un hogar. Gracias, Nacho, por quererla tan bien». Después, llegó el momento de sí consiento.

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La música de la boda la pusieron el concejal Daniel Tarrio, la pianista Lisa Tomchuk y la soprano Aida Peinado. La celebración continuó después en el Palacio de Meres.