Canteli confirma su candidatura por el PP a la Alcaldía de Oviedo "para revalidar la mayoría"
"Espero y confío en que los ovetenses reconozcan la enorme labor que se ha hecho durante tres años", asegura
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, confirmó ayer que volverá a presentarse como candidato a liderar el ayuntamiento ovetense en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Lo quiso hacer a través de un vídeo, en el que se dirigió a todos los ovetenses.
"Tengo algo que deciros: Alberto Núñez Feijóo me ha nombrado candidato a la alcaldía de Oviedo", comienza diciendo, corroborando así algo que ya se daba por hecho: que la dirección nacional del Partido Popular (PP) lo iba a elegir con el objetivo de repetir la victoria electoral en la capital del Principado de Asturias.
"Espero y confío en que los ovetenses reconozcan la enorme labor que se ha hecho durante tres años, y que seguiremos haciendo hasta el año de las elecciones, y que nos revaliden la mayoría absoluta", expresó el regidor.
Canteli aseguró que su equipo de gobierno está logrando con su trabajo "cambiar el rumbo de Oviedo totalmente". El Alcalde ha querido dejar claro igualmente que aspira a la mayoría absoluta para poder aplicar su programa de gobierno.
El PP, que aprobó ayer el nombramiento de sus cabezas de lista en las capitales de provincia, tiene previsto presentarlos oficialmente hoy en un acto en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. La dirección nacional del partido llama a "defender el fuerte" en las numerosas principales ciudades que gobiernan, entre ellas Oviedo.
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