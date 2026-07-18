Cumbre de influencers en Oviedo: de grabar un vídeo en la plaza del Carbayón a degustar la gastronomía asturiana

Oviedo se connvierte estos días en punto de encuentro para algunos de los creadores de contenido más conocidos de las redes sociales. Iban García, Jorge Cyrus, Óscar Font y Nuriape aprovecharon su estancia en Asturias con motivo del festival Boombastic para recorrer varios rincones del centro de la capital.

Entre todos reúnen una comunidad de millones de seguidores. Jorge Cyrus supera los 1,5 millones, mientras que Iban García suma 754.000 solo en Instagram. A ellos se unen Nuriape, con 246.000 seguidores, y Óscar Font, con otros 155.000. Los influencers grabaron uno de sus vídeos en la plaza del Carbayón, uno de los espacios más reconocibles del centro ovetense. Su presencia no pasó desapercibida entre quienes transitaban por la zona, sorprendidos al encontrarse con varios rostros habituales de las redes sociales.

Tras la grabación, los jóvenes cambiaron las cámaras por la mesa para acercarse a la gastronomía ovetense. El grupo se desplazó hasta un restaurante de la plaza de Porlier, donde degustó algunos de los sabores locales antes de continuar su agenda asturiana. Cyrus fue quien desveló este momento en sus redes sociales después de ayudar a una de sus seguidoras a destapar que su pareja le era infiel. Su sección "exponiendo infieles" es viral.

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La visita confirma el impacto que el Boombastic tiene más allá de los escenarios. El festival atrae cada año a miles de jóvenes y también a creadores digitales capaces de mostrar Asturias a audiencias multitudinarias a través de sus publicaciones, vídeos e historias.