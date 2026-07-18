Gladiadores, rituales y maquillaje romano visten el yacimiento de La Estaca

Presenciar una pelea de gladiadores, oler un perfume de la época romana o conocer el peso real de la cota de malla de un soldado. Estas son algunas de las actividades que pudieron disfrutar alrededor de un centenar de asistentes a las visitas teatralizadas al yacimiento de la Villa Romana de San Martín de La Estaca, en Las Regueras, este sábado. La jornada puso el punto final al ciclo de puertas abiertas organizadas por la asociación de Amigos de la Villa Romana, alo largo de toda la semana.

Diez actores de la asociación Hispania Romana guiaron las recreaciones. Divididos en cuatro talleres, explicaron diferentes aspectos de la vida cotidiana en la época romana. Hablaron sobre magia, creencias y rituales, escritura, el tocador y el maquillaje de la mujer y los soldados romanos. “El militar es el que más afición tiene, sobre todo entre los chavales”, asegura Juan Ramón Muñiz, director de las excavaciones. En cada una de las estancias, los visitantes pudieron recibir una explicación, así como preguntar e interactuar con los recreacionistas y los elementos mostrados.

Los asistentes, muchos de ellos niños, pudieron viajar siglos atrás divididos en tres pases. La sesión de ayer fue la única teatralizada, y no se centró específicamente en los nuevos hallazgos como sí lo hicieron las visitas guiadas que se desarrollaron durante esta semana. No obstante, este sábado, aquellos que preguntaron sobre el yacimiento porque no pudieron asistir a las visitas de la semana, tuvieron la oportunidad de recibir una breve explicación por parte de Muñiz sobre las ruinas, que estaban a la vista. Las visitas se organizan desde 2019 en la última semana de la campaña de excavación “para que la gente pueda ver la evolución de los trabajos y tenga la oportunidad de ver las distintas habitaciones de la villa in situ, porque luego las volvemos a enterrar”, explica el director. "A la gente", valora, "le encanta, les parece muy interesante esta manera de aproximarse a la historia”.

A partir de ahora, el equipo de arqueólogos y arqueólogas que excavan en la Villa Romana de Andayón continuará trabajando sobre el material recopilado con la mirada puesta en valorar las posibilidades temporales y económicas para afrontar la siguiente campaña de excavaciones.