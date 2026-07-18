Gracias
Estos últimos días han sido muy intensos. Y lo han sido, fundamentalmente, desde que tomé la decisión de no concurrir al proceso de primarias para repetir como candidato a la alcaldía de Oviedo. Una decisión difícil y meditada. Pero hoy simplemente quiero compartir con ustedes unas reflexiones personales.
En primer lugar, quiero expresar mi gratitud más sincera a todas las compañeras y compañeros que hace cuatro años, con sus votos, me permitieron el enorme honor de ser candidato. Espero no haberles defraudado. También quiero dar las gracias a aquellos que no nos apoyaron, pero que han sabido reconocer lo que consideraban que se había hecho bien, apoyar puntualmente, aconsejar; incluso, por qué no, criticar cuando esa crítica era constructiva.
Agradecimiento emocionado a todos los compañeros y compañeras, vecinos –muchos de ellos desconocidos– miembros de asociaciones vecinales, culturales o empresariales que me escribieron o me llamaron estos días para compartir unos minutos de su tiempo y trasladarme sus mejores deseos.
Agradecimiento a aquellos compañeros y compañeras del grupo municipal que se implicaron con entusiasmo en la tarea de luchar por un concejo mejor.
Quiero compartir estas líneas antes de saber quién será el próximo candidato o candidata socialista a la alcaldía. Lo importante es el programa que se traduce en un modelo de municipio que desde el grupo actual nos esforzamos, día a día, por confrontar con el del PP. En el PSOE tenemos una certeza: gobernamos buscando el interés general. El PP no lo tengo tan claro.
Quiero que sepa, sea quien sea el futuro elegido o elegida, que si lo desea, tendrá mi opinión y apoyo.
Y por último quería dirigirme al alcalde: Señor Canteli. No me echan. No sea tan burdo y tan simple hombre… Me he ido porque así lo he decidido. Y si hubiera concurrido a las primarias y me hubieran «echado», pues bien estaría, porque sería por una decisión democrática de las compañeras y compañeros de la AMSO. Cosa que usted nunca podrá decir, porque a usted le impusieron. Ningún militante del PP de Oviedo pudo elegir si quería que usted fuera su candidato. Y no soy profeta; Dios me libre, pero si votaran igual se llevaba una sorpresa muy grande; en cualquier caso, por mi parte ningún rencor y el mismo afecto por ti (permíteme ahora el tuteo) y por tu familia que mantengo desde hace décadas.
Espero que el próximo alcalde o alcaldesa de Oviedo sea socialista. Y si la ciudadanía de Oviedo decide que siga usted, le deseo acierto y tino. Porque siempre he querido, por encima de todo, lo mejor para Oviedo.
Hasta junio seguiré con el compromiso adquirido con nuestros votantes y con los que no nos votaron, porque nuestro deber lo es para con toda la ciudadanía. Haciéndolo lo mejor que sé. Cometería errores, probablemente, pero que nadie dude que amo Oviedo. Que le dediqué, con mucha intensidad, estos últimos años. Una vez concluido el mandato el próximo año tendré más tiempo para otras cosas, pero entre ellas, seguiré estudiando, leyendo, escribiendo y opinando sobre Oviedo.
Oviedo siempre.
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