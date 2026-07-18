Habla la secretaria general de la AMSO antes de las primarias de Oviedo: "El PSOE se juega el prestigio, no se debe votar pensando en quien es tu amigo"

Delia Losa (Mieres, 1956) aliña cada respuesta con una sonrisa casi permanente y una conversación tan cercana como directa. Abogada de carrera y cantante en el coro de su colegio profesional, la secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo procura no desafinar tampoco en política, especialmente a las puertas de unas primarias en las que Sergio Llera, Almudena Cueto y Enrique Rodríguez Nuño se disputan encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía en las próximas municipales. Los militantes están llamados a las urnas este domingo para elegir al ganador.

¿Qué se juega realmente el partido en las votaciones de este domingo?

Creo que el PSOE de Oviedo se juega, en primer lugar, su prestigio. Afortunadamente está siendo un proceso limpio y muy respetuoso entre los tres candidatos, y eso habla bien de la organización. Pero, sobre todo, nos jugamos elegir a la persona que sea capaz de liderar un equipo competitivo para disputar la Alcaldía al Partido Popular.

Los tres aspirantes representan perfiles diferentes. ¿Qué cualidades considera usted imprescindibles para ser el próximo candidato socialista?

El de Oviedo no es un ayuntamiento cualquiera. Es la capital de Asturias y una administración muy compleja. Quien aspire a gobernarla tiene que tener preparación, experiencia en la gestión pública y conocer cómo funciona una administración de este tamaño. Eso da garantías para asumir la responsabilidad desde el primer día.

¿Mantendrá una neutralidad absoluta durante el proceso o considera lícito tener alguna preferencia?

Como secretaria general tengo la obligación de ser neutral y lo estoy siendo. Otra cosa es que, como militante, tenga una preferencia personal. Claro que la tengo, pero está basada únicamente en los criterios que acabo de explicar. Y, naturalmente, votaré.

Dentro del partido hay quien la sitúa más cerca de Enrique Nuño.

Reitero que mi deber es permanecer neutral en el proceso. Confío en que la militancia sepa elegir a la persona que mejor nos pueda representar para conseguir nuestro objetivo: que Oviedo vuelva a ser socialista.

¿Teme que las primarias dejen heridas?

No. La Agrupación Socialista de Oviedo tiene mucha experiencia en procesos internos con varios candidatos y siempre hemos sabido cerrar filas cuando terminan, nunca llegó la sangre al río. Cuando esto finalice seguiremos siendo compañeros y trabajando por un objetivo común.

¿Qué mensaje le enviaría a los militantes antes de que depositen su voto?

Que no voten pensando en quién es su mejor amigo o con quién se irían de vacaciones. Hay que elegir a quien mejor pueda representar al Partido Socialista con dignidad y tenga más capacidad para convertirse en alcalde de Oviedo.

La renuncia repentina de Carlos Fernández Llaneza sorprendió. ¿Cuándo supo que no se presentaría?

Formalmente lo supe el mismo día que lo anunció, aunque él ya me lo había dejado caer antes. Carlos es un hombre tranquilo, a él estas batallas no le gustan. Quiero romper una lanza a su favor porque es un hombre bueno y una persona leal al partido hasta límites insospechados. Siempre ha mirado por los intereses del partido y a nivel personal es intachable.

¿Intentó convencerle para que siguiera?

Sí. Le pedí que lo reconsiderara, pero siempre desde el respeto. Conozco bien la presión que supone asumir un cargo público y repito que él nunca ha sido una persona cómoda en este tipo de procesos internos.

¿Él ya sabía que iba a tener competidores?

Sí.

¿Y se apartó por eso, por no contar con el apoyo total del partido?

Puede ser.

Se habló de un desencuentro entre ustedes durante un comité de la FSA.

Eso es completamente falso, una mentira como una catedral. Cuando coincidimos en ese comité yo ya sabía que no iba a presentarse. No hubo ninguna discusión ni ningún incidente. Es más, tengo una relación con él de enorme respeto y cariño.

Entonces, ¿de dónde salen esas versiones?

En todos los procesos internos aparecen rumores, bulos y personas que son altamente tóxicas, que interpretan cualquier gesto para construir teorías que no tienen ningún fundamento.

Alfredo Canteli gobierna con mayoría absoluta. ¿Ha hecho algo mal el PSOE?

Yo tengo un respeto absoluto por Alfredo Canteli, aunque tenga otras ideas no es el enemigo. Yendo a la pregunta, más que hablar de errores, creo que tenemos un modelo distinto de ciudad. A veces se olvida que Oviedo no es solo el centro. También son Trubia, Olloniego, Tudela Veguín y las parroquias rurales. Ahí hay muchas necesidades que merecen más atención.

¿Entonces está haciendo buena oposición el PSOE?

Sí. Nosotros entendemos la oposición como hacer propuestas, no como insultar. Puede que ese estilo genere menos ruido, pero creo que es más útil para la ciudad.

¿Qué cambiaría un alcalde socialista si gana las municipales?

Lo primero sería poner el foco en los barrios y crear más zonas verdes y espacios de convivencia, por ejemplo en zonas como Ventanielles. La segunda gran prioridad sería la vivienda, con una política mucho más activa de alquiler público y aprovechamiento de edificios vacíos. Y, además, apoyaríamos mucho más al pequeño comercio.

¿Y qué opinión le merece el papel de Izquierda Unida?

Con todo el respeto, creo que es un seguidismo que no tiene sentido. No se puede decir amen a todo.

¿Los ha echado de menos como aliados en la oposición?

Pues sí, la verdad.

¿Cree usted que mañana se conocerá al ganador de las primarias o será necesaria una segunda vuelta?

Pues viendo la igualdad que hubo con los avales no lo tengo claro. Nunca se sabe.

¿Garantiza usted que el candidato que gane va a contar con el respaldo total del aparato del partido?

Si, sí, claro, no hay otra. Esto es un sistema democrático que hay que respetar con independencia de que, personalmente, te guste más una opción que otra. Somos todos compañeros.

Si Canteli volviera a lograr la mayoría absoluta, ¿sería un fracaso del PSOE?

Significaría que no hemos sabido convencer suficientemente a la ciudadanía. Tendríamos que hacer autocrítica.

­¿Puede describir con una pincelada a cada uno de los candidatos?

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Diría que Sergio Llera es el ímpetu y la frescura de la juventud. Almudena Cueto es una feminista con una buena trayectoria profesional y Enrique Rodríguez Nuño es una persona muy amable, muy participativa, muy querido en el mundo asociativo y con un talante conversador y afable. n