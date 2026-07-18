Oviedo culmina la rehabilitación integral del centro social de la localidad trubieca de Perlavia

El Ayuntamiento de Oviedo ha finalizado la rehabilitación integral del Centro Social de Perlavia, situado en la parroquia de Trubia. El alcalde, Alfredo Canteli, visitó esta semana el equipamiento acompañado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González. Las obras han sido ejecutadas por el Taller de Empleo Perlavia, en el que han participado 30 alumnos-trabajadores. Durante el proyecto, los participantes han combinado formación y experiencia laboral mediante tres certificados de profesionalidad.

La intervención ha permitido recuperar un edificio municipal de 123,73 metros cuadrados, mejorando sus condiciones de confort, accesibilidad, salubridad y eficiencia energética. Entre las principales actuaciones se encuentra la mejora de los aislamientos térmicos, la instalación de un sistema de ventilación con recuperación de calor y la incorporación de una calefacción de baja temperatura, medidas que contribuirán a reducir el consumo energético. También se ha renovado completamente la iluminación interior mediante tecnología LED y se ha construido un nuevo baño en la planta baja.

Los trabajos han incluido además el pintado de la fachada, la recuperación de la piedra principal, la instalación de nuevos tabiques de pladur y el saneamiento del balcón y de la escalera de acceso a la primera planta. Para mejorar la seguridad y la conservación del inmueble, se ha ejecutado una nueva solera con sistema de drenaje, aislamiento térmico, protección frente a la humedad y una lámina contra el gas radón.

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Durante la visita, el alcalde destacó que este tipo de iniciativas permiten recuperar espacios municipales y ofrecer formación y experiencia laboral a personas desempleadas, al mismo tiempo que mejoran los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos de los barrios y parroquias del concejo.