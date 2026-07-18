El PP presenta en Galicia a los candidatos a las elecciones municipales: Canteli será el número 1 del PP por Oviedo

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no pudo asistir al acto de presentación de los candidatos del Partido Popular celebrado este sábado en Santiago de Compostela y que estuvo liderado por su presidente, Alberto Núñez Feijóo. El primer edil ofició casi a la misma hora la boda de su segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, con la arquitecta Carola Zárate Echeverría.

La ceremonia tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento y todos los invitados se dirigieron después al Palacio de Meres.

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A pesar de este compromiso, el candidato se dirigió a sus votantes a través de un vídeo en el que deseó que los carbayones reconozcan el próximo mayo «la enorme labor que se hizo durante estos tres años de mandato» que se suman a los cuatro anteriores en los que se promovieron grandes obras como la rehabilitación del Palacio de los Deportes. «Queremos revalidar la mayoría absoluta y en este tiempo hemos cambiado el rumbo de Oviedo totalmente». El primer edil carbayón no fue el único ausente; tampoco asistió al acto el candidato de Santander.