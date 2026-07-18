El PP presenta en Galicia a los candidatos a las elecciones municipales: Canteli será el número 1 del PP por Oviedo
El Alcalde de la ciudad no pudo asistir al evento del PP por oficiar la boda de su segundo teniente de alcalde
El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no pudo asistir al acto de presentación de los candidatos del Partido Popular celebrado este sábado en Santiago de Compostela y que estuvo liderado por su presidente, Alberto Núñez Feijóo. El primer edil ofició casi a la misma hora la boda de su segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, con la arquitecta Carola Zárate Echeverría.
La ceremonia tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento y todos los invitados se dirigieron después al Palacio de Meres.
A pesar de este compromiso, el candidato se dirigió a sus votantes a través de un vídeo en el que deseó que los carbayones reconozcan el próximo mayo «la enorme labor que se hizo durante estos tres años de mandato» que se suman a los cuatro anteriores en los que se promovieron grandes obras como la rehabilitación del Palacio de los Deportes. «Queremos revalidar la mayoría absoluta y en este tiempo hemos cambiado el rumbo de Oviedo totalmente». El primer edil carbayón no fue el único ausente; tampoco asistió al acto el candidato de Santander.
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