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El PSOE pide aclaraciones sobre la situación de la contratación en el Ayuntamiento de Oviedo

Jorge García Monsalve registra una batería de preguntas para conocer los problemas estructurales y la capacidad municipal para tramitar y ejecutar los contratos públicos

El concejal Jorge García Monsalve

El concejal Jorge García Monsalve

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El grupo municipal socialista acaba de registar una batería de preguntas en la Comisión de Contratación para conocer la situación de la contratación en el Ayuntamiento. El concejal Jorge García Monsalve sostiene que es necesario identificar los posibles problemas estructurales que afectan a la tramitación de los expedientes municipales.

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El edil socialista considera que el funcionamiento de la contratación pública repercute directamente en la calidad de los servicios que reciben los vecinos y en la capacidad del Consistorio para poner en marcha sus políticas. Por ello, reclama información sobre la planificación, licitación, adjudicación y ejecución de los contratos.

«Resulta preciso conocer cuál es la situación real e identificar los problemas estructurales de cara a mejorar la situación contractual municipal», señala García Monsalve, quien defiende que la contratación es uno de los principales indicadores de la calidad de la gestión de una administración pública.

El PSOE advierte de los riesgos derivados de una planificación deficiente, como la proliferación de contratos menores para cubrir necesidades previsibles, el recurso reiterado a prórrogas o la continuidad de servicios sin una nueva licitación. También apunta a la posible acumulación de expedientes por falta de medios personales y materiales.

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Según los socialistas, estas situaciones pueden reducir la eficacia del sistema y generar problemas para la seguridad jurídica, la competencia entre empresas y la correcta utilización de los recursos públicos. La formación espera que las respuestas del equipo de gobierno permitan conocer el estado real de la contratación municipal y las medidas previstas para mejorarla.

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