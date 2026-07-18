El rayo que hizo temblar un edificio en Oviedo: "Fue como una bomba", dicen los vecinos del inmueble afectado en Fozaneldi.
El choque provocó varios daños en los suministros eléctricos en varios inmuebles de la zona
Nicolás Silva García
«Fue como una bomba». Así describen varios vecinos el estruendo que sacudió el jueves pasado por la tarde la esquina de las calles Mayorazu y Miguel de Unamuno, en Fonzaneldi, cuando un rayo impactó de lleno contra un edificio de viviendas. El fogonazo apenas duró un instante, pero dejó significativos daños tanto en el propio inmueble como en otros edificios cercanos, además de un buen susto entre quienes se encontraban en sus casas.
Adrián Arias, que vive frente al edificio en cuestión, no olvida la escena. «Estaba con mi madre en casa con las ventanas abiertas. No me dio tiempo a reaccionar. La luz fue a la vez que el sonido; fue como una explosión», relata mientras pasea a su perro. Magdalena Álvarez, que también reside en ese bloque, vivió una situación parecida. «Te enterabas al momento. Fue un golpe enorme. Recorrí toda la casa buscando si se había roto algo», explica.
La onda del impacto se dejó sentir incluso en edificios situados a cierta distancia. «Estaba bajando a las perras en el ascensor y sentí un bombazo. Pensé que se quedaba parado», comenta Pelayo García, otro vecino de la zona.
Quien vivió el episodio desde más cerca fue Luis Gregorio Martín, residente del edificio alcanzado por el rayo y miembro de la junta gestora de la comunidad. «Estaba sentado delante del ordenador, justo enfrente de la chimenea donde cayó el rayo. De repente empezó a temblar todo. El trueno y el rayo fueron simultáneos y comenzaron a caer cascotes por la ventana», relata. Su primera reacción fue asomarse al exterior. «Había oído que abajo estaba un vecino con los niños, pero por fortuna ya se habían puesto a cubierto», añade.
Los daños
El impacto causó importantes desperfectos en la cubierta del edificio. La chimenea sobre la que cayó el rayo se desplomó, otra quedó completamente doblada, varias tejas saltaron por los aires y las placas solares quedaron destrozadas. La antena, pese a los rumores que circularon en un primer momento, no sufrió daños y buena parte de los escombros quedó retenida sobre el propio tejado, evitando que cayeran a la vía pública y que las consecuencias fueran aún mayores.
Los problemas más importantes, sin embargo, se localizaron en el interior del inmueble. Tres ascensores quedaron completamente inutilizados y la comunidad ya dispone de un presupuesto de unos 10.000 euros para reparar cada uno de ellos. El rayo también quemó la fuente de alimentación y un distribuidor de la señal de televisión, dejando a varios vecinos sin emisión. Solo uno de los portales conserva operativo el portero electrónico y otro no puede acceder al garaje porque el portón quedó averiado. El edificio situado enfrente también se quedó sin señal de televisión.
Los daños en las viviendas fueron desiguales. Paradójicamente, el piso situado justo bajo el punto de impacto apenas sufrió un corte de suministro eléctrico, ya que la descarga no llegó a penetrar en el interior de la vivienda. En otros domicilios, sin embargo, el rayo provocó averías en ordenadores, calderas de gas, routers, placas de inducción y televisores, una lista de desperfectos que los vecinos todavía tratan de cuantificar.
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