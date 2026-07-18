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«Sentémonos» acerca a la calle la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura

La segunda edición de la iniciativa reunió en la plaza de Porlier a numerosos ciudadanos interesados en el proyecto y confirmó la buena acogida del lema de la «amabilidad» como eje de la propuesta.

Un momento del encuentro.

Un momento del encuentro. / Iván Martínez.

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La palabra «amabilidá» volvió a convertirse ayer en el gran punto de encuentro de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. La plaza de Porlier acogió la segunda edición de «Sentémonos», una iniciativa concebida para acercar el proyecto a pie de calle, resolver dudas y recoger propuestas ciudadanas. Marta Fernández Silverio, comisaria de Juventud de la candidatura, destacó la gran afluencia de público y el interés despertado por el lema.

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«La gente conecta enseguida con nuestro lema», explicó tras una jornada marcada por las preguntas sobre qué supone una capitalidad cultural y cómo se articula el proceso. El concepto, señaló, funciona precisamente porque permite múltiples lecturas. Vecinos, visitantes de otras comunidades y personas extranjeras coincidieron en vincular Asturias con una forma cercana y respetuosa de relacionarse.

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La sillas instaladas en Porlier recibió además ideas relacionadas con la juventud, el comercio local y la artesanía, en el marco del mercado artesano celebrado en la plaza. Fernández Silverio subrayó que todavía existe desconocimiento sobre la candidatura, pero también una creciente curiosidad. «Lo vamos a hacer hasta que ganemos y, cuando ganemos, seguiremos», resumió. El objetivo es convertir la participación en una base de la candidatura.

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