Vox reclama al Ayuntamiento que escuche a los vecinos afectados por la reorganización del TUA

El grupo municipal de Vox reclama al equipo de gobierno que convoque cuanto antes las reuniones anunciadas con las asociaciones vecinales afectadas por la reorganización de las líneas del Transporte Urbano de Oviedo (TUA). La formación pide que estos encuentros permitan incorporar mejoras al proyecto antes de su puesta en marcha definitiva.

La portavoz, Sonsoles Peralta, sostiene que las reuniones no deberían limitarse a justificar el nuevo mapa de líneas. «Deben servir para mejorar el proyecto, no para explicar decisiones ya tomadas», afirma la concejala, quien reclama que el Ayuntamiento estudie alternativas en aquellos barrios donde los cambios han generado mayor rechazo.

La petición se produce después de que varias asociaciones vecinales expresaran públicamente su malestar con la reorganización. Algunos colectivos aseguran que conocieron las modificaciones a través de los medios de comunicación y denuncian que las propuestas planteadas durante los últimos años no han sido atendidas.

Vox defiende que la configuración del transporte urbano debe apoyarse en criterios técnicos, pero también tener en cuenta las necesidades reales de los usuarios. Peralta considera que la existencia de críticas en distintos barrios demuestra que todavía hay reivindicaciones que no han encontrado respuesta en el proyecto municipal.

La formación valora la disposición del Ayuntamiento a reunirse con los colectivos afectados, aunque advierte de que esos encuentros solo tendrán utilidad si existe voluntad de revisar los puntos más controvertidos. «Los vecinos esperan que el Ayuntamiento esté dispuesto a estudiar alternativas cuando una modificación empeora el servicio o deja sin resolver necesidades que llevan años planteando», señala Peralta.

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VOX recuerda que la reorganización de la red afecta a los desplazamientos cotidianos de miles de ovetenses y reclama que el proceso se desarrolle desde el diálogo, la participación vecinal y la búsqueda de acuerdos.