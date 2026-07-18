Vox reclama al Ayuntamiento que escuche a los vecinos afectados por la reorganización del TUA
Sonsoles Peralta pide que las reuniones con las asociaciones sirvan para introducir cambios en el nuevo mapa de líneas y no solo para explicar decisiones ya adoptadas
El grupo municipal de Vox reclama al equipo de gobierno que convoque cuanto antes las reuniones anunciadas con las asociaciones vecinales afectadas por la reorganización de las líneas del Transporte Urbano de Oviedo (TUA). La formación pide que estos encuentros permitan incorporar mejoras al proyecto antes de su puesta en marcha definitiva.
La portavoz, Sonsoles Peralta, sostiene que las reuniones no deberían limitarse a justificar el nuevo mapa de líneas. «Deben servir para mejorar el proyecto, no para explicar decisiones ya tomadas», afirma la concejala, quien reclama que el Ayuntamiento estudie alternativas en aquellos barrios donde los cambios han generado mayor rechazo.
La petición se produce después de que varias asociaciones vecinales expresaran públicamente su malestar con la reorganización. Algunos colectivos aseguran que conocieron las modificaciones a través de los medios de comunicación y denuncian que las propuestas planteadas durante los últimos años no han sido atendidas.
Vox defiende que la configuración del transporte urbano debe apoyarse en criterios técnicos, pero también tener en cuenta las necesidades reales de los usuarios. Peralta considera que la existencia de críticas en distintos barrios demuestra que todavía hay reivindicaciones que no han encontrado respuesta en el proyecto municipal.
La formación valora la disposición del Ayuntamiento a reunirse con los colectivos afectados, aunque advierte de que esos encuentros solo tendrán utilidad si existe voluntad de revisar los puntos más controvertidos. «Los vecinos esperan que el Ayuntamiento esté dispuesto a estudiar alternativas cuando una modificación empeora el servicio o deja sin resolver necesidades que llevan años planteando», señala Peralta.
VOX recuerda que la reorganización de la red afecta a los desplazamientos cotidianos de miles de ovetenses y reclama que el proceso se desarrolle desde el diálogo, la participación vecinal y la búsqueda de acuerdos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora
- Un ataque vandálico obliga a cerrar una piscina pública de Oviedo en plena temporada estival
- Están contentos, pero preocupados por la familia', dice la defensa de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo tras ser absueltos por maltrato psicológico
- Expectación con los conciertos de San Mateo: uno de los grandes reclamos del programa agota entradas para su actuación en Oviedo
- La casa de Oviedo en la que tres menores permanecieron confinados cuatro años fue desvalijada cuando los padres estaban presos
- Residentes en la zona rural de Oviedo podrán requerir por teléfono o internet que un autobús los recoja en casa
- El lugar favorito de los paseantes de Oviedo ve la luz: 'Seguro que ahora viene mucha más gente