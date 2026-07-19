Los candidatos a las primarias del PSOE en Oviedo apuran la última hora para captar votos

Apenas diez avales separaron al primero de la tercera y hoy cada voto puede decidir quién sigue en la carrera por encabezar la lista del PSOE en las próximas elecciones municipales y quién se queda fuera de la pugna. Sergio Llera, Enrique Rodríguez Nuño y Almudena Cueto llegan a las primarias del partido sin un favorito claro, después de dos semanas de llamadas, reuniones y promesas de unidad. Los tres apuraron ayer la campaña hasta el límite. Ayer no hubo jornada de reflexión y, mientras Llera se proponía pedir apoyos hasta el último minuto, Rodríguez Nuño confiaba en que el candidato a la Alcaldía saliese ya hoy de las urnas y Cueto daba por seguro que iba a ganar o al menos estar en una hipotética segunda vuelta.

Las votaciones se abren con un censo de unos 650 afiliados. Si alguno de los tres candidatos consigue el cincuenta por ciento de los votos que se emitan hoy, se convertirá directamente en la apuesta socialista para tratar de llegar al sillón de la Alcaldía. Si eso no ocurre, como es previsible, la batalla continuará el próximo domingo con solo dos de los aspirantes, los más votados, en liza. La ajustada recogida de avales –120 para Llera, 115 para Rodríguez Nuño y 110 para Cueto– anticipa una votación abierta, condicionada además por las vacaciones, ya que todos los candidatos coinciden a la hora de señalar que hay personas que los apoyan que están fuera de Oviedo.

Sergio Llera pasó la víspera con su familia, aunque sin soltar el teléfono. El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias tenía claro que la campaña terminaba a medianoche y que todavía quedaban apoyos por pelear. "Voy a seguir hablando con los compañeros hasta el tiempo de descuento", resumió. El candidato que más avales reunió, y que parte con apoyos importantes en la FSA, presenta su proyecto como una mezcla de renovación y experiencia. Pide el voto de quienes creen que Oviedo "puede volver a ganarse" y sostiene que al PSOE le toca "recuperar la ambición, volver a ilusionar y ofrecer una alternativa sólida al PP". Llera cree que la igualdad mostrada en los avales hace probable una segunda vuelta. La participación será decisiva y las fechas añaden incertidumbre. También insiste en que la elección no debe dividir a la agrupación. Si queda fuera, se pondrá a disposición de quien venza; y, si gana, no pretende confeccionar una lista cerrada.

Enrique Rodríguez Nuño vivió la víspera con más calma: paseo por Oviedo, comida con amigos y familia y algunas conversaciones con afiliados. El director general de Mayores asegura que la respuesta recibida durante la campaña ha sido "muy buena" y no descarta salir hoy elegido sin una nueva votación. Cree que estas dos semanas le han permitido explicar su proyecto, escuchar a la militancia y presentarse como una persona capaz de representar a Oviedo.

Su apuesta vuelve a girar alrededor de la unidad. "La unión nos puede hacer ganar a todos y construir un proyecto con opciones de recuperar la Alcaldía", sostiene. Rodríguez Nuño, candidato también con respaldos en el aparato y favorito de la AMSO, cree que el PSOE solo podrá disputar el Gobierno municipal si reúne a las distintas sensibilidades de la agrupación y mantiene abiertas las puertas a Llera y Cueto. Las primarias, dice, deben servir para escoger un nombre, no para dividir a la organización. El candidato ha defendido una propuesta basada en la escucha y la participación de la militancia, tanto en la elaboración del programa como en la configuración del futuro equipo. También aboga por modernizar la ciudad, favorecer el emprendimiento y vincular el crecimiento económico a la cohesión social.

Almudena Cueto afrontó las últimas horas en Llanes, donde pasó parte del día en la playa, aunque tampoco dio por cerrada la campaña. La exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer siguió hablando con los militantes que la respaldan y coordinando a las personas que han trabajado con ella durante estas dos semanas. Cueto cree que la militancia tiene que votarla por sus "31 años de militancia, la experiencia y un proyecto centrado en las personas". La candidata quiere evitar que su aspiración se interprete como una operación táctica. "Me presento para liderar la lista, no para entrar en pactos que me aparten de ese objetivo", recalca.

Favorita del sector crítico local, su pronóstico es el más rotundo. Está convencida de que será la más votada y que, si no supera el cincuenta por ciento de los apoyos, disputará la segunda vuelta. También es la más crítica con el calendario. Asegura conocer a numerosos afiliados que están de vacaciones fuera de Asturias y no podrán votar. Recuerda que la convocatoria se aprobó cuando muchas familias ya tenían organizados sus planes de verano y cree que eso reducirá la participación.

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Las urnas medirán hoy tres perfiles distintos. Llera apela a la ambición y a una candidatura capaz de sumar renovación y experiencia; Rodríguez Nuño coloca la escucha y la unidad como condiciones para recuperar la Alcaldía; y Cueto reivindica un liderazgo claro y una agenda social.