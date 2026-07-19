La concejala de Festejos de Oviedo habla de San Mateo: "Si hubiésemos sido sectarios, Rodrigo Cuevas no actuaría"

La jornada política de este sábado en Oviedo comenzó con la boda civil del concejal Nacho Cuesta en el Ayuntamiento y continuó con la celebración. Antes de sumarse a ella, la edil de Festejos, Covadonga Díaz, hizo un alto para hablar de la otra gran cita del calendario ovetense. Con la programación de San Mateo prácticamente cerrada, la concejala repasa las novedades de esta edición, defiende el modelo impulsado por el equipo de gobierno y aborda la polémica de los últimos días con Rodrigo Cuevas.

Ya está prácticamente cerrada la programación de San Mateo. ¿Cómo definiría las fiestas de este año?

Diría que son unas fiestas variadas, abiertas y pensadas para todos los públicos. Hemos preparado más de 114 actuaciones repartidas por diferentes espacios de la ciudad con el objetivo de que cualquier persona, sea de Oviedo o nos visite esos días, encuentre una actividad o un concierto que le guste.

Leiva ha agotado las 11.000 entradas de La Ería con más de dos meses de antelación. ¿Es la confirmación de que la apuesta por los grandes conciertos es el camino?

Creo que los grandes conciertos siempre son positivos para una ciudad. No solo generan expectación, sino que atraen visitantes y actividad económica. En el caso de Leiva, el 45 por ciento de las entradas se han vendido fuera de Asturias, lo que significa que mucha gente vendrá a Oviedo, dormirá aquí y consumirá en la ciudad. Además, el trabajo previo está dando resultado: ya hemos conseguido el primer lleno y la venta de entradas de otros eventos, como el festival de música electrónica «elrow» o el «Vetusta Fest», también está funcionando muy bien.

El cartel de conciertos combina artistas muy distintos, desde Mónica Naranjo o Leiva hasta Rodrigo Cuevas o «Taburete». ¿Qué han buscado con esa mezcla de estilos?

El objetivo es que todo el mundo tenga su espacio en San Mateo. Por eso hemos apostado por estilos muy diferentes: la música electrónica con «elrow», el «Aserradero by Mono Loco» o la Noche de House encabezada por Aarón Sevilla; artistas consolidados como Leiva, Mónica Naranjo o Bertín Osborne; grupos como «Taburete» y propuestas como el «Vetusta Fest», con bandas como «Siloé», «Ultraligera», «Sexy Zebras» o «Mafalda Cardenal». He nombrado esos, pero hay muchos más. Queremos que cualquier persona encuentre un concierto con el que disfrutar.

¿Cree que San Mateo está ya en disposición de competir con otras ciudades para atraer las grandes giras nacionales o todavía queda margen de crecimiento?

Nuestra intención es seguir trayendo grandes giras nacionales y creo que ya estamos demostrando que Oviedo puede competir. Este año hemos conseguido que el festival «elrow» haga en Oviedo su única parada en el norte de España y también incorporar artistas y festivales que sitúan a la ciudad dentro de los grandes circuitos musicales. Ese es el camino que queremos seguir.

Este año vuelve a haber conciertos gratuitos y otros de pago. ¿Es ya imposible traer determinados artistas sin recurrir a ese sistema de entradas?

La realidad es que cada vez es más difícil. Los cachés de los artistas y el coste de las infraestructuras han aumentado mucho y eso hace imposible mantener toda la programación gratuita. Aun así, desde el Ayuntamiento intentamos que las entradas tengan precios asequibles y conviene recordar que, de las más de 114 actuaciones previstas, solo diez serán de pago.

La polémica de los últimos días la ha protagonizado Rodrigo Cuevas. Después de sus críticas al modelo festivo y de confirmar finalmente que actuará en Oviedo, ¿considera el asunto completamente zanjado?

Sí, está completamente zanjado. Rodrigo Cuevas actuará en Oviedo el 21 de septiembre y me quedo con eso. Es la segunda vez que viene siendo yo concejala de Festejos: la primera fue durante la pandemia y ahora vuelve porque creemos que es un artista que le gusta mucho al público y que tenía que estar en la programación. La primera vez que vino lo llamamos, esta se ofreció él y si hubiésemos sido sectarios le hubiésemos dicho que no.

Cuevas defendía que «las ciudades no son de los políticos» y reivindicaba el derecho a criticar las fiestas de su ciudad. ¿Comparte esa idea de que se puede ser crítico y, al mismo tiempo, formar parte de la programación?

Todo el mundo puede expresar su opinión y ser crítico, siempre que se haga de forma constructiva. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Lo importante es que la programación responda al interés de los ovetenses y Rodrigo Cuevas es un artista que llena teatros y pabellones y al que mucha gente quería ver en Oviedo.

Desde que llegaron al Gobierno municipal han hablado de un cambio de modelo para San Mateo. Si tuviera que resumirlo, ¿en qué consiste exactamente ese cambio?

El cambio pasa por sustituir los antiguos chiringuitos por casetas de uso hostelero y, sobre todo, por ampliar la programación a más espacios de la ciudad. Hoy San Mateo tiene actividad en La Ería, el paseo del Bombé, la plaza de Feijoo, el Paraguas, el Parque del Oeste, la calle Julián Cañedo o el Auditorio Príncipe Felipe. Es un modelo con más oferta, más repartida y pensado para llegar a toda la ciudad.

Hay quienes creen que las fiestas de ahora son menos nocturnas que hace años y que se apuesta más por el tardeo y un ambiente familiar. ¿Es una decisión consciente del Ayuntamiento?

Más que una decisión, es una realidad que hemos detectado. La gente cada vez aprovecha más el día que la noche y la programación se adapta a esa forma de disfrutar las fiestas. En el Bombé, por ejemplo, habrá actividades infantiles por la mañana, sesiones vermú y conciertos por la tarde y a primera hora de la noche, buscando también facilitar el descanso de los vecinos.

Precisamente hay quien sostiene que las fiestas han perdido parte de la esencia que tenían hace años y que se han quedado descafeinadas. ¿Qué les responde a quienes echan de menos el antiguo modelo?

Les invitaría a salir a la calle durante San Mateo. Desde que estamos en el Gobierno vemos una ciudad llena de gente, con todas las plazas y escenarios funcionando y mucha actividad en la hostelería. Es un San Mateo diferente, sí, pero creemos que sigue siendo un éxito de participación. Siempre habrá quien critique cualquier modelo, pero el ambiente y la respuesta del público hablan por sí solos.

¿Cómo se busca el equilibrio entre ofrecer una programación atractiva, respetar el descanso vecinal y dar respuesta a las demandas de la hostelería, que muchas veces no coinciden?

Ese equilibrio se consigue repartiendo la programación por distintos espacios y adaptando los horarios. En el Bombé, por ejemplo, los conciertos terminarán antes para facilitar el descanso de los vecinos, mientras que la distribución de escenarios permite ofrecer distintos ambientes sin concentrar toda la actividad en un único punto. Se trata de compatibilizar el disfrute con la convivencia.

Cuando terminen las fiestas, ¿qué tendría que ocurrir para que usted dijera que este San Mateo ha sido un éxito? ¿En qué se fijarán: asistencia, impacto económico, ambiente, seguridad...?

Noticias relacionadas

Para mí el éxito será ver Oviedo lleno de gente disfrutando de las fiestas durante esos once días. Que la ciudad tenga ambiente, que la hostelería y el comercio se beneficien, que la gente participe en las actividades y que la programación responda al trabajo que llevamos preparando desde octubre. Si conseguimos eso, podremos decir que San Mateo ha sido un éxito.