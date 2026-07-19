El edificio de Oviedo que se ilumina con los colores de la Roja: todos a una para conseguir el Mundial

El Palacio de Presidencia del Principado de Asturias se ha iluminado con los colores rojo y amarillo de la bandera de España para mostrar su apoyo a la Selección Nacional con motivo de la final del Mundial de fútbol.

La iluminación especial transforma la fachada del emblemático edificio ovetense durante una jornada marcada por la expectación ante el partido que enfrentará a España y Argentina por el título mundial.

El encuentro se disputará este domingo,, a partir de las 21.00 horas —hora peninsular española—, en el estadio MetLife de Nueva Jersey. La SelecciónEspañola llega a la final después de eliminar a Francia, mientras que Argentina logró su clasificación tras imponerse a Inglaterra.

Con este gesto, el Gobierno asturiano se suma al respaldo institucional y ciudadano a la Roja, que busca conquistar el segundo Mundial de su historia después del título logrado en Sudáfrica en 2010.

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La capital asturiana también volverá a instalar una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para que los aficionados puedan seguir en directo la final y animar juntos a la selección española. Con el objetivo de crear un ambiente festivo y amenizar la espera hasta el inicio del partido, la plaza contará con la actuación de un DJ desde las 19.00 horas, que ofrecerá música y entretenimiento a todos los asistentes.