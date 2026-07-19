Oviedo levanta el telón este martes para el XVI Festival Nacional de Teatro Amateur
El certamen, dedicado a la memoria del actor José Antonio Lobato, se prolongará hasta el 12 de septiembre y reunirá a compañías asturianas y de distintos puntos de España
El XVI Festival Nacional de Teatro Amateur «Ciudad de Oviedo» arrancará mañana con la representación de «Purgatorio», de Ariel Dorfman, a cargo de Teatro Contraste. La función se celebrará a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica y abrirá una programación formada por 14 espectáculos teatrales.
El certamen, organizado por la Fundación Municipal de Cultura y la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (FETEAS), se desarrollará hasta el 12 de septiembre y estará dedicado a la memoria del actor José Antonio Lobato. Las representaciones también tendrán como escenario el Teatro Casino de Trubia.
La programación continuará el jueves 23 de julio en el Filarmónica con «Delicadas», de Alfredo Sanzol, interpretada por Baluarte Teatro. El día 28 será el turno del grupo Teatro Carbayín, que llevará a escena «La Maxa de la primera vez», creada y dirigida por José Ramón Oliva.
El festival se trasladará el 30 de julio a Trubia, donde la Compañía San Félix de Valdesoto representará la comedia «La Fonda», de Pepín García. Teatro Selena interpretará el 4 de agosto en el Filarmónica «Ciao amore. Adiós Babayo», de Laura Camafreita.
Dos días después, la compañía Teatro Padre Coll pondrá en escena «Más p’allá que p’acá», de Fernando Valle Campal.
El 11 de agosto, Teatro Santa Bárbara representará «Camín de Santiago», de Carmen Campo. El Teatro Casino de Trubia acogerá su última función del festival el día 13 con «Tres sainetes», una creación de Arsenio González y Manuel Antonio Arias interpretada por la Compañía Asturiana de Comedias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora
- Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
- Están contentos, pero preocupados por la familia', dice la defensa de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo tras ser absueltos por maltrato psicológico
- Expectación con los conciertos de San Mateo: uno de los grandes reclamos del programa agota entradas para su actuación en Oviedo
- La casa de Oviedo en la que tres menores permanecieron confinados cuatro años fue desvalijada cuando los padres estaban presos
- Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
- Un ataque vandálico obliga a cerrar una piscina pública de Oviedo en plena temporada estival