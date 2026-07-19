Oviedo levanta el telón este martes para el XVI Festival Nacional de Teatro Amateur

El XVI Festival Nacional de Teatro Amateur «Ciudad de Oviedo» arrancará mañana con la representación de «Purgatorio», de Ariel Dorfman, a cargo de Teatro Contraste. La función se celebrará a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica y abrirá una programación formada por 14 espectáculos teatrales.

El certamen, organizado por la Fundación Municipal de Cultura y la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (FETEAS), se desarrollará hasta el 12 de septiembre y estará dedicado a la memoria del actor José Antonio Lobato. Las representaciones también tendrán como escenario el Teatro Casino de Trubia.

La programación continuará el jueves 23 de julio en el Filarmónica con «Delicadas», de Alfredo Sanzol, interpretada por Baluarte Teatro. El día 28 será el turno del grupo Teatro Carbayín, que llevará a escena «La Maxa de la primera vez», creada y dirigida por José Ramón Oliva.

El festival se trasladará el 30 de julio a Trubia, donde la Compañía San Félix de Valdesoto representará la comedia «La Fonda», de Pepín García. Teatro Selena interpretará el 4 de agosto en el Filarmónica «Ciao amore. Adiós Babayo», de Laura Camafreita.

Dos días después, la compañía Teatro Padre Coll pondrá en escena «Más p’allá que p’acá», de Fernando Valle Campal.

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El 11 de agosto, Teatro Santa Bárbara representará «Camín de Santiago», de Carmen Campo. El Teatro Casino de Trubia acogerá su última función del festival el día 13 con «Tres sainetes», una creación de Arsenio González y Manuel Antonio Arias interpretada por la Compañía Asturiana de Comedias.