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Oviedo se vuelca con La Roja: “Vamos a ganar porque somos mejores”

La Plaza Alfonso II El Casto, a rebosar desde más de dos horas antes del inicio del partido: “Messi no da tanto miedo como antes, hay que confiar en nuestros jóvenes”

Ambiente en la plaza de la Catedral de Oviedo

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Javi Viso

Oviedo despertó sabiendo que hoy no era un día cualquiera. Desde primera hora de la mañana, la ciudad se tiñó de rojo y también de blanco, con esa segunda equipación cada vez más de moda durante este Mundial. Mucho antes de las siete de la tarde, a la que estaba previsto el inicio del dj, la en la Plaza Alfonso II El Casto, todos lo veían con optimismo. “Vamos a ganar porque tenemos mejor equipo”, decía confiado Álvaro López.

Hacia 16 años de la última vez que España jugaba una final y las nuevas generaciones, que no habían podido vivirlo en condiciones, fueron los primeros en llegar para vivir el partido en comunidad delante de la pantalla gigante instalada enfrente de la Catedral. “Vamos a ir a la prórroga. Si ganamos la celebracii yon va a ser histórica, cerraremos todos los bares de Oviedo”, presagiaba Jaime Eguren, acompañado de sus jóvenes amigos de 22 años.

Oviedo vive la final del Mundial

Oviedo vive la final del Mundial

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Oviedo vive la final del Mundial / Javi Viso

Enfrente estará una Argentina en lo que supondrá el último baile de Messi, aunque a los más optimistas el astro argentino no les da tanto respeto. “Es complicado porque ellos son muy verticales. Messi no da tanto miedo como daba, vamos a creer en los jóvenes que tenemos, que son muy buenos”, asegura Javi Ibisate.

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En Avilés las calles también están esta tarde a rebosar. Puedes leer la crónica de la previa en la Villa del Adelantado en este enlace.

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