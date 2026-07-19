Precios limitados, carpas, mesas y sillas: así será el servicio de hostelería del recinto mateíno de La Ería

El servicio de hostelería del recinto mateíno de La Ería podrá colocar mesas y sillas para la degustación de los bocadillos y el consumo de las diferentes bebidas. Así aparece reflejado en las bases que la Concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, acaba de hacer públicas para elegir a la empresa que gestione las barras del aparcamiento del Carlos Tartiere.

El Ayuntamiento exige que todo el mobiliario sea acorde con la estética general del recinto y no podrá incluir ningún elemento publicitario. Además, las dimensiones deberán garantizar el mantenimiento de los itinerarios peatonales, las condiciones de seguridad y que sea posible evacuar las instalaciones a la mayor brevedad en caso de emergencia.

La colocación de las mesas, sillas y el resto de mobiliario correrá a cargo de la empresa que gane la subasta que acaba de convocar el Ayuntamiento. Los interesados tienen hasta el 31 de julio para presentar sus propuestas ante la Administración local. Los criterios para elegir a la empresa que gestione el servicio son muy claros: deberá acreditar una experiencia de, al menos, tres años en grandes eventos, como conciertos multitudinarios o festivales musicales.

La vencedora podrá instalar todas las neveras y aparatos necesarios para ofrecer el servicio a partir del 7 de septiembre. Los clientes adquirirán los primeros productos el día 11, cuando se celebre el festival «Molan los 90», que tendrá lugar seis días después de Elrow.

Cada noche que haya concierto se ofrecerá este servicio, que se colocará justo al lado de la salida del recinto de La Ería. La ubicación será la misma que en los últimos años. Por un lado, habrá tres jaimas para la venta de los tiques. Justo enfrente del estadio Hermanos Llana habrá otras siete carpas en las que se servirán los productos y el Ayuntamiento da la opción de instalar otras dos barras a lo largo del recinto.

Festejos quiere evitar a toda costa que los precios sean sumamente caros. Por ello, las bases recogen el coste máximo de las bebidas. Un botellín de agua no podrá superar los dos euros. Los refrescos tendrán un límite de tres euros, el precio máximo de un vaso de cerveza de 50 centilitros será de cinco euros y el desembolso por un calimocho de 90 centilitros no podrá superar los ocho euros, mientras que un combinado tendrá un límite de 8,50 euros.

Además, no podrán cobrarse suplementos por hielo, vaso, servicio u otros conceptos, tal y como se recoge en las bases.

La adjudicataria deberá colocar carteles con todos los productos y sus precios. Además, se procurará, siempre que sea posible, la incorporación de códigos QR en las cartas y productos, que permitan acceder a la información mediante lectores de pantalla y faciliten así la lectura a todas las personas.

Los conciertos de La Ería

El festival «Molan los 90» abrirá el recinto el día 11, seguido por la veteranía de Bertín Osborne, que actuará el día 12. Por su parte, el día 13 le tocará el turno al DJ mexicano Aaron Sevilla, que cederá el protagonismo el día 15 a Mónica Naranjo.

Taburete llevará su éxito comercial a la carpa el jueves 17, mientras que el viernes 18 debutará el evento «Aserradero» by Mono Loco, una apuesta joven en el campo de la electrónica que promete ser «una de las grandes citas musicales» de esta edición.

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El primero en agotar las entradas fue Leiva, que actuará la noche del Día de América en Asturias, mientras que el día de los fuegos será el turno del Vetusta Fest. El broche lo pondrá Rodrigo Cuevas durante la jornada del día grande.