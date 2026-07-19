El PSOE reclama al gobierno de Oviedo un plan municipal para impulsar la vivienda asequible

La elaboración de un Plan Municipal de Vivienda, la creación de un inventario de suelo e inmuebles públicos y la puesta en marcha de programas para incorporar pisos vacíos al mercado del alquiler asequible son las principales medidas de una proposición que se debatirá en el Ayuntamiento. La iniciativa, registrada por el grupo municipal socialista, pide que el documento establezca las prioridades, los objetivos y las líneas de actuación del consistorio en materia de vivienda. También reclama que se identifiquen los terrenos municipales, edificios públicos y viviendas disponibles que puedan destinarse a promociones públicas, protegidas o asequibles.

Así lo expuso este domingo el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, a través de una nota de prensa en la que señaló que el constante aumento de los precios, la reducción de la oferta y la insuficiencia del parque público han convertido el acceso a una vivienda en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. “El escenario exige una respuesta decidida, estratégica y coordinada por parte de todas las administraciones, incluido nuestro Ayuntamiento”, afirmó.

Inventario de suelo e inmuebles

La proposición solicita que el inventario de bienes municipales susceptibles de destinarse a vivienda se elabore “en el plazo más breve posible”. Su finalidad sería conocer los recursos disponibles para impulsar nuevas actuaciones residenciales desde el ámbito local.

El PSOE defiende que estas políticas deben prestar especial atención a los jóvenes, las familias trabajadoras y los colectivos en situación de vulnerabilidad. Fernández Llaneza criticó que las propuestas presentadas por su grupo desde el inicio del mandato, en 2023, hayan sido rechazadas por el equipo de gobierno del PP. “No nos resignamos a seguir intentando que el conjunto de la Corporación se comprometa con el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible”, declaró.

Aplicación de la tasa turística

La iniciativa incorpora igualmente la aplicación en Oviedo de la tasa turística regulada por el Gobierno del Principado. Según Fernández Llaneza, los ingresos obtenidos servirían para afrontar parte de los costes derivados de la afluencia de visitantes y contribuirían a ordenar los nuevos usos residenciales relacionados con el alojamiento turístico.

“Instamos al PP a que rectifique su postura contraria y la aplique en nuestro consistorio”, manifestó.

Recursos del plan estatal

La proposición señala también la necesidad de que el Ayuntamiento aproveche los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que moviliza una inverisón de 7.000 millones de euros. Según la formación, el programa estatal contempla la ampliación del parque público y protegido, la rehabilitación de viviendas, la movilización de inmuebles vacíos y el apoyo al alquiler, especialmente entre los jóvenes y los colectivos con mayores dificultades.

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Los socialistas recuerdan que los ayuntamientos tienen competencias en planeamiento urbanístico, gestión del suelo, promoción de vivienda pública e identificación de las necesidades residenciales de cada municipio. “La vivienda no puede seguir siendo un factor de desigualdad o exclusión. Debe ser un derecho garantizado mediante políticas públicas eficaces, medibles y sostenidas en el tiempo”, concluyó Fernández Llaneza.