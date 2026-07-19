La Ronda Sur, a un paso de convertise en bulevar que coserá la vieja fractura entre barrios de Oviedo

Cumplir una demanda histórica uniendo los barrios que quedaron separados por la Ronda Sur. El nuevo bulevar de la capital asturiana ultima su puesta a punto. La actuación, que se desarrolla desde hace un año entre la glorieta de Fozaneldi y la calle San Melchor García Sampedro, da sus últimos pasos con la adecuación de las aceras y rampas hacia San Pedro Mestallón y las últimas labores de señalización y jardinería. Pasos de unas obras que se enmarcan dentro del «ímprobo esfuerzo inversor» que está realizando la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, a lo largo de la geografía carbayona, dando respuesta con «creces y rigor» a las peticiones vecinales.

Años llevan los residentes de Villafría solicitando una conexión directa con la Ronda Sur para evitar seguir dando rodeos. El alcalde, Alfredo Canteli, se comprometió personalmente en convertir la antigua autovía urbana en un bulevar más integrado en la trama de la ciudad. La actuación de 2,1 millones de euros no solo modifica la imagen de la vía, sino que busca reparar una de las grandes fracturas urbanas de Oviedo: la separación que la Ronda Sur ha provocado durante décadas entre barrios como Villafría, Otero, Santo Domingo y San Pedro Mestallón.

La creación de nuevas aceras y conexiones peatonales permitirá recorrer la zona de una manera más directa, cómoda y segura. Tanto peatones como ciclistas y conductores se verán beneficiados con estas mejoras que acomete la empresa Ogensa. Uno de los elementos fundamentales es la supresión del fondo de saco de Asensio Bretones. Cuando se rematen las obras, los coches podrán salir y entrar a la circunvalación a través de esta calle.

A este nuevo acceso para turismos se sumará el estreno de una nueva infraestructura peatonal llamada a conectar la propia Asensio Bretones con el paso elevado de San Melchor García Sampedro. La rampa de gran desnivel que hacía las veces de conexión peatonal entre la calle y el puente se convertirá en una pasarela peatonal que llevará a los viandantes hasta la mitad del paso elevado con unos niveles de desnivel mucho más llevaderos.

Igualmente, se prevé una posterior actuación que optará a fondos europeos y consistirá en crear un carril bici de 800 metros que conectaría con la senda de Fuso, completando una ruta para bicicletas de unos diez kilómetros. También se ha eliminado el paso de cebra en forma de «S» colocado provisionalmente por el Ayuntamiento para facilitar la unión entre barrios.

En paralelo, la mediana central ya está ejecutada y ajardinada en su estructura básica, anticipando la imagen de bulevar que se persigue para este tramo de la Ronda Sur. La reducción de carriles, de tres a dos por sentido, ha liberado espacio suficiente para crear una franja verde que mejorará la seguridad y el confort de quienes transiten por la zona.

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La intervención busca coser una herida urbana que se abrió cuando la Ronda Sur se concibió como una vía rápida. Ahora, con zonas verdes, aceras generosas y un futuro carril bici, el tramo se integrará en la ciudad y dará continuidad a las actuaciones realizadas en el entorno de la calle Goya, facilitando también la accesibilidad.