Sergio Llera se impone a Enrique Rodríguez Nuño en la primera vuelta de las primarias del PSOE, que descabalgan a Almudena Cueto

El secretario de las Juventudes Socialistas, Sergio Llera, se impuso ayer en la primera vuelta de las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) para elegir quién será su candidato en las próximas municipales. Su resultado, 119 votos de los 305 emitidos, es decir, un 37,7%, se queda, no obstante, muy lejos del 50% necesario para proclamarse candidato y conduce a una segunda vuelta en la que tendrá que medirse con la segunda opción más votada, el Director General de Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño, que obtuvo 97 votos, un 32%. Queda apeada en este primer proceso la que fuera Directora del Instituto de la Mujer, Almudena Cueto, que había intentado aglutinar a las voces críticas del socialismo ovetense y que se quedó a solo 13 votos de igualar a Nuño, con 84 papeletas con su nombre, un 27,5%.

Con un proceso que por primera vez se metió de lleno en el periodo vacacional (no se recuerdan primarias en julio) y con la coincidencia de la final del Mundial de Fútbol con España jugándose el título ante Argentina, la participación no llegó al 50% (47,43% según datos de la AMSO), lo que se traduce en una de las peores marcas de unos procesos menguantes históricamente. Hace cuatro años, cuando en primera vuelta se enfrentaron Ricardo Fernández, Carlos Fernández Llaneza y Natalia Santa Bárbara, votaron 379 militantes, lo que suponía el 53,75% del censo. En aquel momento fue un dato a la baja y Fernández, que se impuso con un 44,3% sería luego derrotado en segunda vuelta por Llaneza (con 32,45% de los apoyos inicialmente) al lograr integrar en su candidatura los apoyos de Natalia Santa Bárbara, que se había quedado en un 21%.

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Como en aquella ocasión, Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño, ambos candidatos respaldados por distintos sectores del aparato regional y local, tendrán una semana para recomponer sus estrategias de cara a volver a medirse en las urnas del PSOE carbayón dentro de una semana, el 26 de julio.