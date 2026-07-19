Los tres aspirantes a liderar la lista de las municipales por el PSOE de Oviedo abren las primarias con el temor a una baja participación por el verano

Los tres aspirantes a encabezar la candidatura del PSOE de Oviedo en las próximas elecciones municipales fueron los primeros en depositar este domingo su voto para abrir una jornada de primarias marcada por el temor a una baja participación. La celebración de la cita en pleno mes de julio, con muchos militantes ya de vacaciones, centró buena parte de las conversaciones desde primera hora en la Casa del Pueblo. Los cerca de 650 afiliados están llamados a decidir si el partido elige ya a su candidato a la Alcaldía o si, como todo apunta tras la igualdad que dejaron los avales, será necesaria una segunda vuelta el próximo domingo.

Los tres candidatos trasladaron optimismo y apelaron a la participación, aunque también coincidieron en que el verano puede pasar factura a la movilización de los afiliados. "Julio no es el mejor momento para hacer unas primarias", lamenta Almudena Cueto, quien recuerda que muchos afiliados se encuentran fuera de Asturias y que el partido no habilitó el voto telemático. Aun así, la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer se muestra convencida de sus opciones. "Espero ganar", aseguró, tras defender que estas semanas "han merecido la pena" porque han permitido "hablar con compañeros y compañeras y pensar en Oviedo". Con la vista puesta ya en las municipales de 2027, dejó además una de las frases más rotundas de la mañana: "Me motiva poder presentarme frente a Canteli. De las tres personas candidatas soy la más diferente al que va a ser el candidato del PP".

Sergio Llera afronta la votación "con muchísima humildad" y reivindica el proceso interno como una de las fortalezas del PSOE. "Somos el partido más democrático y lo demostramos precisamente con procesos como este", afirma el secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, que contrapuso la elección de los candidatos socialistas con el nombramiento del aspirante popular. "A Canteli, por ejemplo, lo eligieron a dedo. Nosotros, los socialistas, preferimos que sean los militantes los que elijan", sostiene.

Llera considera que ha hecho un buen trabajo de campaña. "Hoy finaliza parte de esa labor que hemos ido poniendo piedra a piedra durante estas semanas", explicó, antes de insistir en que el verdadero objetivo empieza cuando acaben las primarias: "Hoy toca ilusionar dentro para después volver a ilusionar fuera y ganar las elecciones". También defendió que "ya toca volver a presentar algo para ganar Oviedo" y recuperar la conexión con los barrios y la zona rural.

Enrique Rodríguez Nuño, por su parte, también compareció convencido de que la campaña ha reforzado a la agrupación. El director general de Mayores dijo llegar con "buena sensación y buena expectativa" a las primarias después de dos semanas en las que, según explicó, los tres aspirantes han hablado con la militancia y han enriquecido el debate interno. "Quiero también el apoyo de aquellas personas que no me conocen tanto", afirmó, antes de reivindicar su experiencia en la gestión pública y su conocimiento de la ciudad. "Oviedo puede cambiar, volver a ser socialista y con mi candidatura puede ser así", sostuvo, al defender un Ayuntamiento que no sea "un mero tramitador", sino "una administración capaz de resolver los problemas de los vecinos".

Adriana Lastra y Guillermo Peláez

La apertura de las urnas reunió también a varios dirigentes del PSOE asturiano. Entre los primeros en acudir a votar estuvieron el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), Delia Losa. Lastra evitó desvelar el sentido de su voto, pero recordó que comparte ejecutiva con Sergio Llera y añadió que le gusta "que haya gente joven que dé el paso a liderar una organización centenaria". También quiso enviar un mensaje de unidad para el día después de las primarias: "Lo importante es que a partir de hoy este partido esté más unido", afirmó, convencida de que el PSOE necesita llegar fuerte a unas elecciones que calificó de decisivas por el avance de la derecha.

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Las urnas permanecerán abiertas hasta las ocho de la tarde. Si ninguno de los tres aspirantes supera el cincuenta por ciento de los votos, las primarias se decidirán el próximo domingo entre los dos candidatos más respaldados. El escrutinio se prolongará previsiblemente hasta el comienzo de la final que disputarán España y Argentina, de modo que algún socialista podría acabar celebrando esta noche una doble victoria.