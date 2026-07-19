¿Dónde ver la final del Mundial en Oviedo? Pantallas gigantes, mucha fiesta y los nervios aumentan por segundos

La pantalla gigante de la plaza de la Catedral será este domingo el principal punto de encuentro en Oviedo para seguir la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, que comenzará a las 21.00 horas. El Ayuntamiento espera, como ya ocurrió en la semifinal, la asistencia de miles de aficionados y ha preparado una jornada festiva que arrancará dos horas antes del partido.

Desde las 19.00 horas, un DJ amenizará la espera con música y entretenimiento para todos los asistentes. El objetivo municipal es que vecinos y turistas puedan disfrutar de un acontecimiento deportivo de primer nivel en un ambiente de convivencia, celebración y apoyo a la selección española.

El Consistorio pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad y emergencias. El acceso a la plaza de la Catedral estará controlado y no se permitirá entrar con botellas de vidrio, recipientes de otros materiales ni objetos que puedan suponer un riesgo para el público.

Dos televisiones en el Club de Tenis

El Club de Tenis de Oviedo instalará dos televisiones en la terraza de la piscina para facilitar a sus socios el seguimiento del partido.

La entidad ofrecerá así un espacio cómodo y compartido desde el que ver la final. El club invita a sus socios a acudir y disfrutar del encuentro en un ambiente de respeto y cordialidad.

Fiesta en la Hermandad de los Estudiantes

La Hermandad de los Estudiantes también se suma a la celebración de la final de la Copa del Mundo con una fiesta en su sede, situada en el número 4 de la Plaza de la Sentencia. La programación comenzará a las 20.00 horas con un DJ. A partir de las 21.00 horas, el encuentro entre España y Argentina se proyectará en una pantalla gigante HD.

La jornada contará, además, con servicio de catering y coctelería y actuaciones musicales en directo, dentro de una propuesta concebida para animar a la selección y disfrutar de la final en compañía.

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La final también se verá en los bares de Oviedo

Además de estas tres propuestas, la final del Mundial entre España y Argentina podrá seguirse en los bares de Oviedo, muchos de los cuales prepararán sus televisiones y pantallas para uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año y que provoca que los nervios vayan en aumento.