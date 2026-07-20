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Almudena Cueto se brinda a dialogar con los dos candidatos de la AMSO: los socialistas elegirán el domingo a su candidato

Cueto, sin exigir puestos, defiende un mensaje de cambio frente al gobierno de Canteli y aboga por "hacer las cosas de forma diferente" en Oviedo

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Las primarias para elegir al cabeza de lista por el PSOE a las elecciones municipales son cosa de dos: Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño. Almudena Cueto fue la candidata que menos votos sacó en la votación del domingo y en la jornada de ayer se mostró dispuesta a escuchar a las dos candidaturas en los días que restan hasta el domingo cuando se conocerá al candidato. «Estamos abiertos a hablar con los dos equipos porque todavía no hay nada decidido».

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Reconoce que en los últimos días hubo conversaciones, pero su teléfono no ha sonado desde que se dio a conocer el resultado en la Casa del Pueblo. «No somos una candidatura que exige puestos para los comicios de mayo; no vamos a hablar de nuestros problemas personales porque no le interesan a los ovetenses». Su postura continúa siendo lanzar un mensaje de cambio porque «hay que hacer las cosas de forma diferente» a como las hace el gobierno de Alfredo Canteli. De igual forma, tuvo críticas para las fechas elegidas por el PSOE para realizar las primarias en pleno verano. Argumenta que hay militancia que no «pudo ejercer el derecho al voto» porque no se pudo acercar a la Casa del Pueblo al estar fuera de Oviedo. La única forma para entregar la papeleta era de forma presencial.

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Sobre este proceso se refirió ayer el Alcalde, Alfredo Canteli. Dijo que el único candidato a las primarias que conoce es Rodríguez Nuño a quien calificó como una «persona seria». «De los otros dos poco puedo opinar porque no los conozco, pero yo no me enfrento a ellos. Serán ellos los que se enfrenten a mi en las elecciones». De igual forma, sacó pecho de que lleva siete años siendo el Regidor de la ciudad y «vamos a seguir creciendo». Es por ello que confía en que los ovetenses reconocerán en las urnas «el enorme trabajo que hicimos en este tiempo y seguiremos haciendo cosas importantes» para Oviedo. «Seguiremos luchando por Oviedo con mucha humildad y cariño», concluyó después de que él sea el primer candidato confirmado para las elecciones.

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