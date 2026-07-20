El candidato del PSOE para las elecciones municipales de Oviedo se decidirá en una segunda vuelta entre Llera y Nuño

Sergio Llera dio ayer el primer paso para convertirse en el candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo, aunque tendrá que rematarlo el próximo fin de semana. El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias fue el aspirante más votado en las primarias al reunir 119 votos, frente a los 97 obtenidos por Enrique Rodríguez Nuño y los 84 de Almudena Cueto, que queda fuera de la carrera. Ninguno de los tres logró superar el cincuenta por ciento de los sufragios emitidos, por lo que Llera y Rodríguez Nuño volverán a enfrentarse el próximo domingo en una segunda vuelta. En la votación participaron 305 de los 643 militantes llamados a las urnas, un 47,4 por ciento del censo, y el escrutinio se cerró con cinco votos en blanco.

La igualdad que habían anticipado los avales volvió a trasladarse a las urnas. Llera fue el único candidato que superó el centenar de apoyos, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta que le habría permitido cerrar el proceso este domingo. Rodríguez Nuño mantiene intactas sus opciones, mientras que Cueto se despide de unas primarias muy abiertas desde el primer día. La participación, una de las más bajas de los últimos años, mermada por las fechas en la que se convocaron las primarias para algunos, alimentó uno de los debates que había acompañado toda la campaña. Las tres candidaturas habían reunido 345 avales, cuarenta más que los votos finalmente recibidos entre las tres, una diferencia que tanto los candidatos como sus equipos atribuyeron al calendario estival.

Las votaciones, ayer, en la Casa del Pueblo. / Mario Canteli

El escrutinio concluyó entre aplausos y con un ambiente de normalidad entre las distintas sensibilidades de la agrupación. La segunda vuelta prolongará una semana más una campaña interna que, hasta ahora, ha transcurrido sin grandes sobresaltos y con continuos llamamientos a la unidad. Además, el resultado mantiene abierto un precedente que aún recuerdan muchos militantes: en las anteriores primarias Ricardo Fernández fue el más votado en la primera vuelta, aunque finalmente el candidato a la Alcaldía acabó siendo Carlos Fernández Llaneza.

El primero en comparecer con los resultados sobre la mesa fue Sergio Llera. El presidente de las Juventudes Socialistas de Asturias agradeció el respaldo recibido y quiso comenzar su intervención reconociendo el trabajo de sus dos rivales. "Estoy muy emocionado y, sobre todo, agradecido. Primero a Almudena y a Enrique por el proceso que hemos tenido y también a la militancia, a la que quiero seguir aspirando a convencer", afirmó. El ganador de la jornada evitó dar por hecho el resultado definitivo y puso ya el foco en la próxima cita con las urnas. "Ahora toca centrarnos en esta segunda vuelta. Somos la candidatura de la ilusión y seguiremos ilusionando dentro para volver a ilusionar fuera", aseguró.

El momento en que Sergio Llera depositó su papeleta en las urnas. / Mario Canteli

Enrique Rodríguez Nuño interpretó el escrutinio como el reflejo de una agrupación plural. El director general de Mayores calificó la jornada de "ejemplar" y sostuvo que el reparto de apoyos demuestra que cada militante "tiene sus partidarios" y que eso es democracia. El segundo candidato más votado aseguró que afrontará la cita del próximo domingo "con el espíritu de poder ganar y alcanzar la candidatura". Preguntado por el precedente de las anteriores primarias, cuando Llaneza sorprendió ganando a Fernández en la segunda vuelta, evitó hacer comparaciones. "Las circunstancias nunca son iguales. Cada momento tiene sus protagonistas", resumió.

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Almudena Cueto asumió con deportividad su eliminación y volvió a señalar al calendario como uno de los factores que condicionaron la votación. "No pudo ser. Solo puede quedar uno", dijo antes de agradecer el respaldo de las 84 personas que la votaron. La exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer recordó que había conseguido 110 avales y atribuyó la diferencia a las vacaciones. "Sabemos que julio ha sido complicado. Mucha gente no pudo ejercer su derecho de participación por estar fuera de Asturias", afirmó. Cueto, que aglutinaba a cierto sector crítico de la AMSO, evitó desvelar si respaldará a alguno de los dos candidatos que siguen en la carrera, los dos con respaldos dentro del aparato local y regional del partido, y dejó esa decisión para más adelante: "Mi candidatura siempre ha sido colectiva y tendremos que valorar las diferentes opciones".