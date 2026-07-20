El derribo del viejo HUCA se reanuda tras un año paralizado

Las obras de derribo del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se han reanudado este lunes después de permanecer paralizadas durante un año. Funcionarios de la Consejería de Hacienda, de Tragsatec —empresa encargada de la asistencia técnica— y de Hercal Diggers, adjudicataria de los trabajos, mantuvieron una reunión en la zona de Policlínicas para coordinar el reinicio de la actuación que es vital para los barrios de El Cristo y Buenavista.

Las primeras labores se concentrarán en reforzar y ampliar el vallado del recinto para impedir la entrada de personas ajenas a la obra, así como en la limpieza y el desbroce de la parcela. También está previsto instalar casetas de obra en la zona de las antiguas policlínicas. El calendario previsto fija un plazo de diez meses para completar los trabajos. Es decir, finalizarán en el segundo semetre de 2027. Las demoliciones comenzarán por el extremo de la parcela más alejado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, según explicó el portavoz del Gobierno del Principado y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Entre las tareas pendientes figura también la retirada de dos murales protegidos, que deberán ser desmontados antes de intervenir en los edificios donde se encuentran. El proyecto contempla asimismo el derribo de los hongos, cuyo deterioro fue una de las causas que obligaron a suspender la actuación.

Las obras comenzaron a finales de marzo de 2025, después de que el Principado adjudicase el contrato a Hercal Diggers por 4,3 millones de euros. Sin embargo, los trabajos se detuvieron en julio del pasado año debido al retraso en el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y al mal estado estructural detectado en los hongos. El Alcalde, Alfredo Canteli, celebró el reinicio de la actuación, aunque criticó la demora acumulada. «Me llamó el otro día Peláez, el consejero, para decirme que empezábamos hoy. Ya era hora, porque es una vergüenza», manifestó.

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La reanudación del derribo supone el primer paso para la transformación de los terrenos del antiguo complejo hospitalario de El Cristo, una actuación largamente esperada tanto por el Ayuntamiento como por las asociaciones vecinales de El Cristo-Buenavista.