Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
La misa funeral tendrá lugar el martes en la iglesia de San Tirso el Real
Ana Violeta Díaz González, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario y propietaria del local actualmente en alquiler, falleció el domingo víctima de una larga enfermedad.
Su padre, el allerano Luis Díaz Fernández, asumió la regencia de una antigua cantina, al lado de la estación del Vasco en mayo de 1951. Hasta entonces, el pequeño bar se encontraba una Gascona muy distinta a la actual, rodeada de las huertas del convento de las Pelayas, un garaje de camiones y una hilera de casinas camino de la Foncalada, despachaba a los ferroviarios de los trenes de mercancías queso de Cabrales amén de vino y orujo para espantar el frío de aquellos tiempos. Sus cuatro hijas heredaron el local y hace una década llegaron a un acuerdo con Berto Rodríguez y Pedro Caramés para su arrendamiento.
La misa funeral tendrá lugar a las once de la mañana en la iglesia de San Tirso el Real y sus restos serán incinerados.
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