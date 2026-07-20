IU acusa al Principado de guardar silencio sobre la planta de asfalto de Priorio y pide que no se autorice

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo elevó este lunes el tono contra el Gobierno del Principado por su actuación en el expediente de la proyectada planta de asfalto y hormigón de Priorio-Las Caldas. La formación denuncia el "silencio" del Ejecutivo autonómico sobre la instalación y reclama que no se autorice un proyecto que considera incompatible con un entorno "rural y ambientalmente sensible".

IU recuerda que hace más de un mes su diputada en la Junta General, Delia Campomanes, registró una batería de 21 preguntas parlamentarias para aclarar la actuación del Principado en este expediente y asegura que todavía no ha recibido respuesta. A juicio de la formación, ese silencio resulta "injustificable" al afectar las cuestiones planteadas a las competencias ambientales del Gobierno autonómico.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, sostiene que tanto el Principado como el Ayuntamiento deben asumir sus respectivas responsabilidades. "Llevamos meses sosteniendo que una planta de asfalto y hormigón no tiene cabida en Priorio y Las Caldas. Ahora constatamos, además, el incomprensible silencio del Gobierno del Principado", afirma. En su opinión, el Ejecutivo autonómico "no puede mirar hacia otro lado" en un expediente con importantes implicaciones ambientales, al tiempo que considera que el Ayuntamiento "no puede utilizar ese silencio como coartada para conceder una licencia".

La coalición insiste en que corresponde al Principado garantizar que la evaluación ambiental del proyecto sea "suficiente, actualizada y rigurosa", valorando aspectos como las emisiones, el ruido, las partículas, la afección a las aguas, el incremento del tráfico pesado o los impactos acumulativos de la instalación. Según IU, el Gobierno autonómico tampoco ha aclarado si considera vigentes los informes existentes o si entiende necesaria una nueva revisión ambiental antes de que el Ayuntamiento adopte una decisión.

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Por último, IU reitera su oposición a la planta y reclama al Principado que responda a las preguntas parlamentarias formuladas, mientras exige al equipo de gobierno municipal que rechace la licencia para una actividad que considera incompatible con la protección de Priorio y Las Caldas.