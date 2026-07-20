IU exige al Principado que se pronuncie sobre la planta de asfalto proyectada en Priorio
La formación reclama que no se autorice la instalación y pide revisar sus posibles efectos sobre las emisiones, el ruido, las aguas y el tráfico pesado
El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, denunció el «silencio» del Principado sobre el proyecto para instalar una planta de asfalto en Priorio-Las Caldas y ha reclamado que la iniciativa no reciba autorización. La formación considera que la actividad resulta incompatible con las características residenciales, rurales y ambientales de la zona.
El grupo municipal sostiene que lleva meses reclamando a las administraciones que antepongan la protección del medio ambiente, la salud de los vecinos y el interés general antes de adoptar una decisión sobre el expediente. Además, critica que tanto el Ayuntamiento como el Ejecutivo autonómico se atribuyan mutuamente responsabilidades sobre la tramitación ambiental del proyecto.
IU recuerda que la diputada autonómica Delia Campomanes registró hace más de un mes una batería de 21 preguntas parlamentarias destinadas a aclarar la actuación del Principado en este asunto. Según la formación, esas cuestiones todavía no han recibido respuesta
El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha insistido en que una planta de estas características «no tiene cabida en Priorio y Las Caldas» y ha censurado la falta de explicaciones del Principado sobre un expediente que, a su juicio, presenta importantes implicaciones ambientales. «Quien tiene competencias para velar por la protección del medio ambiente no puede mirar hacia otro lado, del mismo modo que el Ayuntamiento no puede utilizar ese silencio como coartada para conceder una licencia», ha afirmado Llamazares.
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