El Open Internacional de Ajedrez de Oviedo reúne a jugadores de 25 países

El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo se convierte desde este lunes y hasta el próximo 26 de julio en uno de los principales escenarios del ajedrez nacional. El Open Internacional de Ajedrez de Oviedo 2026 ha comenzado con una participación récord y jugadores procedentes de 25 países, entre ellos China, India, Canadá, Colombia, Inglaterra, Israel, Suiza, Cuba, Polonia y Rumanía.

La competición, considerada por sus organizadores como el torneo de ajedrez más importante de Asturias y uno de los de mayor nivel del norte de España, reúne este año a cinco Grandes Maestros, once Maestros Internacionales y doce Maestros FIDE. El certamen también incrementa su dotación económica, con más de 8.000 euros en premios.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez, asistió a la apertura del torneo y dio la bienvenida a los participantes. La edil destacó la tradición ajedrecística de Oviedo y la labor formativa desarrollada durante décadas por los clubes locales.

«Oviedo es una ciudad hospitalaria y acogedora, que está orgullosa y encantada de recibirles durante toda esta semana», señaló Méndez. La responsable municipal de Deportes subrayó que la ciudad cuenta con escuelas deportivas y con entidades que llevan más de 35 años formando a niños y jóvenes. «Estamos muy orgullosos de poder seguir apostando por una disciplina deportiva como el ajedrez», añadió.

La nómina de participantes sitúa al suizo de origen chino Li Ming Peng como número uno del cuadro inicial. Tras él aparecen los israelíes Ariel Gorodetzky y Evgeny Levin, segundo y tercero, respectivamente, en el orden de fuerza.

Entre los principales aspirantes al triunfo se encuentra también el Gran Maestro español Gabriel del Río, campeón de España y vencedor del Open de Oviedo en 2025. Regresa igualmente el Maestro Internacional indio Himal Gusain, ganador de las ediciones de 2023 y 2024.

El torneo contará además con la presencia de jugadores de amplia trayectoria internacional, como los Grandes Maestros Daniel Cámpora y Mihail Marin. La representación india incluye, entre otros, a Shahil y Venkatesh, mientras que la delegación cubana está encabezada por los Maestros Internacionales Guillén, Marimón y Gómez Ledo.

La competición supone también una oportunidad para los ajedrecistas asturianos, que pueden enfrentarse a rivales de alto nivel sin necesidad de desplazarse fuera de la comunidad. Entre los jugadores locales llamados a ocupar los puestos destacados figura el juvenil Lionel Sierra, primer asturiano en el orden de fuerza y aspirante a conseguir la norma definitiva de Maestro Internacional.

También participará Iván Patón, que buscará alcanzar el título de Maestro FIDE. Junto a ellos competirán los Maestros Internacionales Jonás Prado y Marcos Llaneza, así como el joven Timofei Demchenko, subcampeón de Europa sub-8 en 2024.

La participación femenina está liderada por la Maestra Internacional polaca Anna Kubicka. El cuadro incluye igualmente a la integrante de la selección española Inés Prado, a la rumana Maria Iugina y a la ovetense Paula Martínez Ramos, medallista en campeonatos juveniles de España.

El Open no se limitará a las partidas oficiales. Durante la semana se celebrarán diferentes actividades dirigidas a acercar el ajedrez al público, como una jornada de juego en la calle, charlas y un concurso de resolución de problemas. También están previstas partidas simultáneas con Grandes Maestros el viernes, a las 11.30 horas, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, además de la tradicional espicha para los participantes.

Las partidas podrán seguirse presencialmente en el Palacio de Congresos. El recinto permanecerá abierto a espectadores y aficionados todas las tardes a partir de las 16.30 horas, mientras que el martes 21 y el jueves 23 se disputarán también rondas matinales.

El torneo está organizado por el Club de Ajedrez Ciudad Naranco, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, la Dirección General de Deportes y la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. Cuenta asimismo con el apoyo de varias empresas privadas.

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Con el aumento del número de países representados, la presencia de jugadores titulados y la consolidación de las actividades divulgativas, el Open de Oviedo busca reforzar su posición dentro del calendario nacional y ofrecer a los deportistas asturianos una competición internacional de primer nivel en la capital del Principado.