Un ovetense convierte el ajedrez en un puzle para llevar en el teléfono: "Sólo hace falta saber mover las piezas y pensar un poco"

Un tablero de solo nueve casillas, unas pocas piezas y un reto en el que el tiempo es determinante. Esa es la propuesta de «CH3TRIS», el nuevo juego creado por el diseñador ovetense Ramón Buzón, que se estrena este lunes, coincidiendo con el Día Internacional del Ajedrez. La aplicación toma prestados los movimientos de las piezas del juego milenario para convertirlos en pequeños puzles de lógica, rápidos y accesibles, pensados para jugar desde el móvil o el ordenador.

La idea es sencilla, aunque resolver los desafíos no siempre lo sea. El jugador recibe una disposición inicial de varias piezas y un objetivo que debe reproducir en el tablero. La dificultad consiste en lograrlo utilizando el número exacto de movimientos que marca cada reto. Si lo consigue, habrá hecho un «CH3TRIS», el nombre que reciben las soluciones perfectas dentro del juego. «No hace falta saber jugar al ajedrez; basta con saber cómo se mueve cada pieza y pensar un poco», resume Buzón. «Es un puzle en un tablero de 3x3 en el que tienes que colocar las piezas tal y como se indica, pero en el número exacto de movimientos». Las partidas duran entre treinta segundos y dos minutos y están concebidas como un pasatiempo rápido, de esos que se pueden completar «mientras se espera el autobús o se toma un café», explica el ovetense.

Detrás de la aplicación hay más de dos décadas de experiencia en el mundo del diseño y la creatividad. Buzón comenzó su carrera en agencias de publicidad hasta que llegó a dirigir la suya propia en Denia. La crisis económica de 2008 le obligó a echar el cierre y a empezar de nuevo. «Tuve que reinventarme», recuerda. Apostó entonces por el diseño web y acabó encontrando un nicho de mercado desarrollando herramientas para otros diseñadores. Aquella aventura empresarial creció hasta vender sus productos por todo el mundo y terminó con la adquisición de su negocio por parte de la empresa estadounidense propietaria del conocido constructor de páginas web Divi.

Con esa experiencia a sus espaldas, empezó a buscar un nuevo proyecto digital. La inspiración llegó al descubrir un juego de mesa del diseñador neerlandés Stan van Rooijen basado en resolver pequeños problemas de ajedrez. «Vi que esa mecánica podía funcionar mucho mejor en formato digital. Ahí puedes añadir cronómetro, puntuaciones, niveles y una progresión que haga que el jugador quiera seguir superándose», afirma Buzón.

El resultado es una aplicación gratuita que permite jugar tres partidas al día y que ofrece, mediante un pago único de tres euros, acceso ilimitado para siempre. Además, incorpora un desafío diario común para todos los jugadores, una fórmula con la que Buzón espera crear una comunidad alrededor del juego y animar a los usuarios a compartir sus resultados y retarse entre ellos. «A mí me gusta mucho el ajedrez y esta es una forma diferente de disfrutar del juego», señala Ramón Buzón

Aunque el lanzamiento oficial llega este lunes, el creador asegura que las primeras pruebas con usuarios han sido prometedoras. «Las pruebas que hemos hecho hasta ahora nos dicen que engancha. Lo que quiero es que la gente juegue, comparta sus resultados y se rete con sus amigos y su familia».

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Para el diseñador ovetense, «CH3TRIS» supone una nueva reinvención profesional. Después de superar la crisis que acabó con su agencia y de abrirse camino en el sector del software, ahora intenta demostrar que un tablero reducido a nueve casillas todavía puede ofrecer horas de entretenimiento.