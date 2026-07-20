Oviedo acoge a veinte niños saharauis: "Quiero volver más años"

«Para todos nosotros es un gran honor recibiros y lo hacemos con los brazos abiertos», así daba la bienvenida la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, a los veinte niños y niñas saharauis que pasarán el verano en Oviedo gracias al proyecto solidario «Vacaciones en paz». La capital asturiana es el municipio que más menores acogerá esta edición, que cuenta con 87 niños acogidos en 78 familias asturianas. «Es un dato del que nos sentimos profundamente orgullosos», comentó Velasco en el salón de plenos del Ayuntamiento.

«Este es un acto de cariño y agradecimiento. Estáis en vuestra casa, esta es vuestra patria también», les dijo el alcalde, Alfredo Canteli, que agradeció a las familias de acogida su labor y animó a los pequeños a «hacer amigos de Oviedo porque serán amigos para siempre». Asimismo, María Velásco dedicó unas palabras de agradecimiento a los familiares pues «con enorme generosidad habéis hecho posible que estos niños y niñas disfruten durante unas semanas de un entorno tranquilo, tengan atención sanitaria y puedan tener, sobre todo y lo más importante, paz». El programa, que comenzó en 1979, acoge a niños de una edad comprendida entre los ocho y doce años y, en casos excepcionales de necesidad de revisiones médicas o enfermedad grave, entre los seis y los catorce años. Después del parón provocado por el covid, el programa sigue recuperándose cada año. «Estamos intentando volver al momento álgido de 313 niños que llegaron a Asturias en 2011», comentó la coordinadora del programa en Asturias, Paula Bernardo. Además, agradeció a las familias de acogida y aprovechó el altavoz para pedir «más familias; cuantas más, más niños podemos traer nosotros».

Quien también mostró su gratitud fue el delegado saharaui en Asturias, Mohamed Fadel, que recalcó el «esfuerzo que se realiza desde el Principado de Asturias, desde la sociedad asturiana y todos aquellos que participan de forma directa o indirecta en hacer realidad este proyecto». Además, quiso transmitir un mensaje de parte de las familias saharauis, «están muy satisfechas y contentas» de que sus hijos puedan salir durante unos meses de «la situación infernal en la que están en los campamentos con un contexto político complejo y temperaturas que llegan hasta los 50 grados», expresó.

Mercedes Mateos acoge a Asma por segunda vez, «mantenemos el contacto continuamente durante todo el año con su familia y sus padres», comenta. Confesó que llevaba muchos años con ganas de participar, pero fue el pasado año cuando tomó la decisión, «Vacaciones de paz te lo pone todo muy fácil y yo aquí hago que ella sea lo más feliz posible estos dos meses». La pequeña, que tiene once años y lleva cuatro viniendo a Asturias, asegura que lo que más disfruta es ir a la playa y a la piscina, así como reencontrarse con sus amigos. Planes de verano parecidos tiene Jadya Meainin; con once años, viene del campamento de Aaiún y este es su cuarto año en la ciudad. Explica que le gusta ir a la playa, aunque prefiere la piscina y asegura con entusiasmo: «Quiero volver más años».