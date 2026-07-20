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Oviedo moviliza 2,56 millones para rehabilitar 120 viviendas de Ventanielles y Guillén Lafuerza

Las ayudas beneficiarán a 120 viviendas de 16 portales y podrán alcanzar los 21.400 euros por piso, con cobertura de hasta el 100% para hogares vulnerables

Viviendas ya rehabilitadas en Ventanielles.

Viviendas ya rehabilitadas en Ventanielles. / Irma Collín / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado una convocatoria de 2.568.000 euros para financiar la rehabilitación energética de 120 viviendas distribuidas en 16 portales de Ventanielles y Guillén Lafuerza. La actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y será financiada con fondos europeos NextGenerationEU.

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En Guillén Lafuerza se incluyen 46 viviendas de cinco portales, situados en los números 25, 27, 29, 31 y 33 de la calle Rosales. En Ventanielles serán objeto de las ayudas 74 viviendas de once portales de las calles Río Sella, Río Eo, Narcea y Río Esva.

La cuantía dependerá del ahorro energético conseguido. Las comunidades podrán recibir el 40% del coste, con un máximo de 8.100 euros por vivienda, cuando la reducción del consumo se sitúe entre el 30% y el 45%. La financiación aumentará al 65%, hasta 14.500 euros por piso, para ahorros de entre el 45% y el 60%, y alcanzará el 80%, con un límite de 21.400 euros, cuando se supere el 60%.

Los propietarios o usufructuarios en situación de vulnerabilidad podrán optar a una ayuda adicional de hasta el 100% de su parte del coste. Para ello deberán residir en la vivienda y su unidad de convivencia tendrá que cumplir los límites económicos establecidos.

Las obras deberán reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable y un 35% la demanda de calefacción y refrigeración. También se exigirá retirar el amianto y destinar a reutilización, reciclaje o recuperación al menos el 70% de los residuos no peligrosos.

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Las solicitudes se presentarán telemáticamente durante dos meses y serán atendidas por orden de registro. Las obras deberán finalizar antes del 30 de junio de 2026 y justificarse antes del 30 de septiembre. El agente rehabilitador designado es Espfer Construcciones y Proyectos.

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