Pedro Arcos: «Ya no va de frenar el cambio climático, sino de mitigar sus efectos»

«No pensamos normalmente en las muertes por calor, pero 95.000 personas murieron en Europa por esa causa en junio de 2025», explica Pedro Arcos, médico, epidemiólogo y miembro del Comité Científico de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, en la que también enseña. Junto a los investigadores de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo, José Cernuda y Andrea Fernández, acudió este lunes al Club de LA NUEVA ESPAÑA para presentar el informe «75 años de desastres en España (1950-2025). Análisis del perfil epidemiológico del impacto y tendencias futuras». Lo que tiene claro es que la actitud ha de ser diferente en este momento: «Ya no va de frenar el cambio climático sino de mitigar sus efectos».

Arcos ofreció un dato revelado: «Este junio ha sido el más caluroso en toda Europa occidental desde que tenemos registros. Los patrones climáticos están cambiando y lo hacen impulsados por la actividad humana que libera gases de efecto invernadero». Así explicó Pedro Arcos el cambio climático y aseguró que «tiene unos impactos enormes sobre la salud pública. En epidemiología lo llamamos disruptor transversal».

Para poner en contexto, «entre 1970 y 2020, ocurrieron 22.000 desastres en el mundo, que causaron 4.6 millones de muertes y costaron 4.9 trillones de dólares. De todos ellos, el cambio climático ha provocadola mitad de los desastres, la mitad de las muertes y tres cuartas partes de las pérdidas económicas». Mientras que los desastres naturales se encuentran en cifras estabilizadas desde 2015, los climáticos se encuentran en aumento, pasando de riesgo esporádico a sistémico, aportó Arcos durante su intervención.

Aunque muchos de los desastres meteorológicos sean inevitables, el cambio climático genera en ellos un aumento en la frecuencia y la intensidad. Además de modificar los patrones climáticos y todos los ecosistemas de manera negativa. Episodios de calor o frío extremos, sequías, incendios, desertificación, el aumento del nivel del mar y fuertes lluvias e inundaciones son algunos de los ejemplos de las consecuencias que este cambio en el clima está provocando, siendo esta última «la mayor causa de desastres en el territorio asturiano», afirma Arcos.

«Si nos vamos a los datos», comenta el doctor, «España es el octavo país del mundo afectado por episodios meteorológicos extremos, el segundo europeo en muertes por calor extremo y el cuarto en Europa en cuanto a pérdidas económicas absolutas por fenómenos climáticos extremos. El 80% de estas pérdidas son por inundaciones». Unas cifras que, asegura el doctor, se encuentran en una tendencia de aumento estructural.

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«Ante una situación ya irreversible de cambio climático, el objetivo está en tomar medidas para evitar que aumente el número de fallecidos, heridos y afectados», resumió José Cernuda. «Normalmente a la investigación se le hace poco o ningún caso, pero necesitamos una gobernanza en la que se tomen en serio estos desastres», concluyó Pedro Arco.