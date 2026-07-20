Una segunda oportunidad para volver a empezar

Perder la vivienda no siempre significa que la deuda termine. En muchos casos, tras una ejecución hipotecaria, la familia pierde su casa y, aun así, continúa arrastrando cantidades pendientes, intereses, costas, embargos y reclamaciones judiciales que bloquean cualquier intento de reconstruir su economía.

Ese era el punto de partida de un matrimonio asesorado por Cueva y Roza Abogados. Después de años de procedimientos, ejecuciones, retenciones en cuentas y deudas vinculadas a operaciones financieras de difícil impugnación práctica, su situación había dejado de ser un problema puntual para convertirse en un bloqueo estructural: ingresos intervenidos, imposibilidad de planificar pagos ordinarios y una presión constante de acreedores y registros de morosidad.

Doble perspectiva

El despacho estudió el caso desde una doble perspectiva: jurídica y económica. Se revisaron deudas, acreedores, procedimientos en curso, la existencia o no de patrimonio realizable y la viabilidad real de discutir determinadas operaciones financieras. Cuando la impugnación individual de cada deuda no ofrecía una solución , la vía fue acudir al mecanismo de segunda oportunidad.